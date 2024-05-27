В Україну імпортували вантажівок на понад $300 мільйонів. Із яких країн везуть найбільше

У першому кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис. вантажівок. Їхня загальна митна вартість становила $331,3 млн.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що із загальної кількості нових вантажівок було 4,8 тис., вживаних – близько 6 тис.

Найбільше вантажівок у цей період завезли з Польщі – майже 2,2 тис. авто.

Топ-5 країн постачальників вантажних авто:

Польща – 2195 одиниць;

Словаччина – 1492;

Китай – 1039;

Угорщина – 999;

Німеччина – 949.

Як повідомлялося, упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.