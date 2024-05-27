В Україну імпортували вантажівок на понад $300 мільйонів. Із яких країн везуть найбільше
У першому кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис. вантажівок. Їхня загальна митна вартість становила $331,3 млн.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що із загальної кількості нових вантажівок було 4,8 тис., вживаних – близько 6 тис.
Найбільше вантажівок у цей період завезли з Польщі – майже 2,2 тис. авто.
Топ-5 країн постачальників вантажних авто:
- Польща – 2195 одиниць;
- Словаччина – 1492;
- Китай – 1039;
- Угорщина – 999;
- Німеччина – 949.
Як повідомлялося, упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.
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