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В Україну імпортували вантажівок на понад $300 мільйонів. Із яких країн везуть найбільше

вантажівка

У першому кварталі 2024 року в Україну імпортували майже 10,8 тис. вантажівок. Їхня загальна митна вартість становила $331,3 млн.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що із загальної кількості нових вантажівок було 4,8 тис., вживаних – близько 6 тис.

Найбільше вантажівок у цей період завезли з Польщі – майже 2,2 тис. авто.

Топ-5 країн постачальників вантажних авто:

  • Польща – 2195 одиниць;
  • Словаччина – 1492;
  • Китай – 1039;
  • Угорщина – 999;
  • Німеччина – 949.

Як повідомлялося, упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

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авто (4125) вантажі (1296)


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