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Новини
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На кожному підприємстві мобілізовано майже 10% співробітників, – Федерація роботодавців

ветеран

На кожному нашому підприємстві – близько 10% мобілізованих співробітників.

Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов під час саміту "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", передає Інтерфакс-Україна.

"У нас 8 тисяч промислових компаній, і в кожній з них – близько 10% або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих", – сказав він.

За словами Іллічова, підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

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Він наголосив, що найоптимальніший варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

"Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв – це ветерани, які будуть повертатися", – підкреслив гендиректор Федерації роботодавців.

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце та адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.

Як повідомлялося, на сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.

Автор: 

ветерани (130) робота (869) Федерація роботодавців (15)


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Топ коментарі
+7
На деяких підприємствах мобілізовано 70-80 % , на підприємствах цирку, прокурсько-поліцейського бізнесу , медішльондроіндустрії - 0% . В середньому виходить 10%.

Але воювать будуть всі ... хто не в цирку ...
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27.05.2024 12:50
+3
Интересные 10%. У нас из 12 человек осталось 8.
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27.05.2024 12:36
+2
«В середньому по 10% мобілізовано з кожного підприємства», то як у старому анекдоті : «Жінка председатєдя спить з усіма, а доярка Маша ні з ким, але в середньому - обі бл..ді». Ви би краще розказали де взагалі людей не беруть, а де беруть і йдуть врати для ОПК та економіки, бо у вас 700 тис + забронбовано хй знати кого, але в середньому усього навсього по 10%!
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27.05.2024 13:53
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Интересные 10%. У нас из 12 человек осталось 8.
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27.05.2024 12:36 Відповісти
Суто для статистики: скільки з них голосували за 3е?
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27.05.2024 12:39 Відповісти
І у кварталі?
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27.05.2024 12:38 Відповісти
На деяких підприємствах мобілізовано 70-80 % , на підприємствах цирку, прокурсько-поліцейського бізнесу , медішльондроіндустрії - 0% . В середньому виходить 10%.

Але воювать будуть всі ... хто не в цирку ...
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27.05.2024 12:50 Відповісти
Потерпіть. Об'єднають бази даних і штучний інтелект вичислить усіх. І розмір ваших мештів також вичислить.
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27.05.2024 12:57 Відповісти
Для того, щоб використовувати ШІ, треба мати хоча б трохи власного
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27.05.2024 14:05 Відповісти
Таваріщь Ґєорґій! Воювати будуть всі громадяни України. Хто в Українській армії, а хто в кацапській. Шара стала квадратовою і вже не котиться.
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27.05.2024 22:21 Відповісти
Ага як в старій казці . Голова колгоспу їсть мʼясо , а селяни капусту . А в середньому всі їдять голубці
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27.05.2024 13:16 Відповісти
Мені більш про доярку подрбається, але так, суть та ж. Ви все правильно вловили!
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27.05.2024 13:54 Відповісти
«В середньому по 10% мобілізовано з кожного підприємства», то як у старому анекдоті : «Жінка председатєдя спить з усіма, а доярка Маша ні з ким, але в середньому - обі бл..ді». Ви би краще розказали де взагалі людей не беруть, а де беруть і йдуть врати для ОПК та економіки, бо у вас 700 тис + забронбовано хй знати кого, але в середньому усього навсього по 10%!
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27.05.2024 13:53 Відповісти
Це як середня температура по лікарні. В морзі: близько 0, а в інфекційному +40. А так у всіх 36,6 градусів
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Станом на 2023 в Україні економічно активними є близько 11,7 млн осіб (UIF). Якщо хто не згоден, прошу ваші міркування. Не знаю, скільки воює - чи 1, чи 1,5 млн.
Простий підрахунок якраз і вказує на 10-15 %. Що не так в статті?
Варіанти "Интересные 10%. У нас из 12 человек осталось 8." або "нема кому землю пахати" можете розказувати янелохам, які обрали зе, а тепер плюються, бо він так і не розгледів мір в очкє *****.
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27.05.2024 14:20 Відповісти

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