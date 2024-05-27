На кожному підприємстві мобілізовано майже 10% співробітників, – Федерація роботодавців

На кожному нашому підприємстві – близько 10% мобілізованих співробітників.

Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов під час саміту "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", передає Інтерфакс-Україна.

"У нас 8 тисяч промислових компаній, і в кожній з них – близько 10% або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих", – сказав він.

За словами Іллічова, підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

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Він наголосив, що найоптимальніший варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

"Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв – це ветерани, які будуть повертатися", – підкреслив гендиректор Федерації роботодавців.

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце та адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.

Як повідомлялося, на сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.