Бронювання, євроінтеграція та фальсифікат. Спілка молочних підприємств провела засідання Ради директорів

Цього тижня відбулося засідання Ради директорів Спілки молочних підприємств України. На ній обговорили питання бронювання працівників галузі, боротьбу з фальсифікатом та інші питання.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

У засіданні також взяли участь держсекретар Мінагрополітики Віктор Канцурак та директор Департаменту безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко.

Вони поінформували учасників зустрічі про пропозиції своїх міністерств та очікувані зміни в регулюванні питань, важливих для повноцінної роботи підприємств молочної галузі.

Під час засідання Рада директорів розглянула актуальні для переробних підприємств питання та намітила напрямки роботи Спілки на найближчий час.

Особливу увагу приділили заходам з євроінтеграції, забезпеченню безперебійного енергозабезпечення підприємств та бронюванню їх персоналу.

Також обговорили питання координації дій по боротьбі з фальсифікатом, врегулювання відносин виробників продукції з ритейлом та стимулювання виробництва молока.

Крім того, під час зустрічі було підкреслено важливість комунікації бізнесу та органів державної влади для забезпечення бронювання працівників молочного сектору як критично важливого у гарантуванні продовольчої безпеки країни.

Як повідомлялося, економічна ефективність діяльності молокопереробних підприємств суттєво знизилася. Така ситуація спостерігається вперше після перших місяців повномасштабного російського вторгнення.