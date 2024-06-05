Рада підтримала доплати для чиновників за кошти допомоги від ЄС

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва".

Відповідний законопроєкт №10284 у першому читанні підтримали 259 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується встановити посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов'язків за проєктами (програмами), що фінансуються за рахунок коштів бюджетної підтримки, допомоги i грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, в розмірі, передбаченому бюджетом такого проєкту (програми), але не більше 50% середньої зарплати такої посадової особи.

На виплату доплат використовуватимуть кошти, передбачені для цього у бюджетах в рамках програм допомоги і грантів від міжнародних партнерів. Такі доплати встановлюватиме керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника службовця.

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Як повідомлялося, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня завдяки переходу на нову систему оплати праці у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2023 році середня зарплата по економіці склала 17 442 грн. Порівняно із 2022 роком номінальна середня зарплата зросла на 17,5% (+2 594 грн), в реальному вимірі (з врахуванням середньої інфляції) – на 4,1%.