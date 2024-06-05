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Новини
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Рада підтримала доплати для чиновників за кошти допомоги від ЄС

деньги

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва".

Відповідний законопроєкт №10284 у першому читанні підтримали 259 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується встановити посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов'язків за проєктами (програмами), що фінансуються за рахунок коштів бюджетної підтримки, допомоги i грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, в розмірі, передбаченому бюджетом такого проєкту (програми), але не більше 50% середньої зарплати такої посадової особи.

На виплату доплат використовуватимуть кошти, передбачені для цього у бюджетах в рамках програм допомоги і грантів від міжнародних партнерів. Такі доплати встановлюватиме керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника службовця.

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Як повідомлялося, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня завдяки переходу на нову систему оплати праці у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2023 році середня зарплата по економіці склала 17 442 грн. Порівняно із 2022 роком номінальна середня зарплата зросла на 17,5% (+2 594 грн), в реальному вимірі (з врахуванням середньої інфляції) – на 4,1%.

Автор: 

чиновник (87) грант (307) зарплата (1120)


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Топ коментарі
+39
От ссуки ненажерливі! А бабусі нехай і далі на 3000 сидять...
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05.06.2024 15:04
+30
Яку потрібно мати совість,щоб таке робити?? Свинячу.
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05.06.2024 15:07
+26
Йдіть з своїми чиновниками, ніякий бюджет не витримає.
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05.06.2024 15:03
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Йдіть з своїми чиновниками, ніякий бюджет не витримає.
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05.06.2024 15:03 Відповісти
От ссуки ненажерливі! А бабусі нехай і далі на 3000 сидять...
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05.06.2024 15:04 Відповісти
зелені ВИРОДКИ,крапка !!!!!!!!!!!
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05.06.2024 16:34 Відповісти
Дуже смішно. Особливо коли подивитися хто як голосував.
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05.06.2024 17:23 Відповісти
Ну і як же без доплати чиновник вимре як вид
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05.06.2024 15:04 Відповісти
Бідненькі, недоплачують їм. Лишенько боже...😭
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05.06.2024 15:06 Відповісти
Это что бы с голода не пухли, вполне оправдано. Иначе в машины не влезают, на работу ездить как тогда
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05.06.2024 15:06 Відповісти
Арах*ямія відкриває 2-й фронт.
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05.06.2024 15:06 Відповісти
Як відрізнити кацапа? Він, коли жере, кашкет не знімає.
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05.06.2024 17:04 Відповісти
Яку потрібно мати совість,щоб таке робити?? Свинячу.
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05.06.2024 15:07 Відповісти
Так, а там хряка бачили?
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05.06.2024 20:13 Відповісти
с кого йуха? да им даже если вообще зарплату не платить - фиг с работы выгонишь.
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05.06.2024 15:10 Відповісти
я ******* з цих новин.
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05.06.2024 15:14 Відповісти
Сложно будет пояснить иностранному налогоплательщику, почему он должен содержать украинских чиновников.. Подобные "законы", принимаемые украинской властью, будут использоваться сторонниками кремля в целях пропаганды, перед выборами в органы власти европейских стран.
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05.06.2024 15:16 Відповісти
От так. Кому по печенькє, аикому під кулі. Битий не битого везе.
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05.06.2024 15:21 Відповісти
Вони що так багато ''вкалують''? Може ще й недоїдають, з голоду пухнуть?
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05.06.2024 15:21 Відповісти
звичайно, гляньте на Стефанчука
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05.06.2024 15:32 Відповісти
Та коли ж вони нажруться. Кошти на фронт треба, і як прожити з пенсією 3000 гр. котра вся йде на комуналку. Ганьба.
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05.06.2024 15:26 Відповісти
Після цього хтось ще дивується, що США і Німеччина не підтримують прийом України до НАТО?
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05.06.2024 15:27 Відповісти
ну взагалі НАТО це військовий блок, там фактично немає спільного бюджету і питання корупції їх не має хвилювати.

Звісно можна сказати що корупція роз'їдає армію, але їх же влаштовує, що більшість країн НАТО має армію лише "для галочки"))
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05.06.2024 17:34 Відповісти
Взагалі, НАТО, це військово-політичний блок і питання корупції, демократії і т.д. їх дуже цікавить.
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05.06.2024 21:10 Відповісти
Агов лохи бігом в окопи..
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05.06.2024 15:32 Відповісти
Їм, бідним на пігулки від жадоби не вистачає.
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05.06.2024 15:34 Відповісти
І так, у зекраїні все настільки в порядку з економікою та податками що вже і неробам не вистачає.
Давай зепідр енд компані, добивай цю країну до кінця, 73% ідіотів на це заслуговують.
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05.06.2024 15:35 Відповісти
чи потрібні країні такі чиновники? що ми отримуємо за ці гроші? розсадник корупції та рейдерства
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05.06.2024 15:36 Відповісти
Да ну б#ть вы там вообще вкрай ******?
****, п#ры ***#ные!
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05.06.2024 15:37 Відповісти
Це потрібне рішення. Тоді вони хабарів не будуть брати. )
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05.06.2024 16:07 Відповісти
Сума хабарів зросте і тільки Просто є люди які незалежно від зп хабарів не беруть і є такі що беруть Ми йдемо на роботу де нас влаштовую зп, як не влаштовую шукаємо іншу
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05.06.2024 16:24 Відповісти
Уже судді та наглядові ради з великими зарплатами це щось вирішило...

У нас грошова піраміда ще з початку незалежності... починаючи з керівників в міністерствах посади продаються... потім ті продають посади обласних керівників і так по вертикалі грошової піраміди... тому ніякі доплати це не вирішать... все йде зверху... а взагалі все йде з прийняття законів і постанов які редагуються так щоб там була вилка і тим законом можна було покрутити... не думаю що то робиться з тупістю... що в ВР що в мінюсті є досить професійні юристи

А якщо якись чиновник на місці захоче погратись в чесного то його або швидко знімуть або прийде контролюючий орган і пояснить по чому в одесі помідори... тому що законом вилкою можна крутити і проти того чиновника...
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05.06.2024 17:36 Відповісти
Бубон сказал "зуб даю".
Все ж ему верят, что с кумовством покончено!
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06.06.2024 00:22 Відповісти
Чому дивуватись, план Пуйла виконують, а потім сподіваються, що і країни такої як Україна не буде і тоді жити десь у Європі, а їх слуги, ну... змінять одних гнид з паспортом українським на інших...
Не звільнили Київ від Лідорських гнид - гниди звільняють віж життя державу.
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05.06.2024 16:12 Відповісти
Вешать их , 3.14____в , надо . Им не нужна Украина , точно уже у каждого по три гражданства и хатынки на западе .
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05.06.2024 16:26 Відповісти
А потім він ще щось від людей хоче ….
Потужно блд
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05.06.2024 16:58 Відповісти
Він від людей хоче, щоб всі заткнулись і мовчали в тряпочку
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05.06.2024 19:26 Відповісти
чиновники не створюють ВВП країни. ніяким боком... не подо зарплата, нехай ******** в ЗСУ і отримують грошове забезпечення
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05.06.2024 16:58 Відповісти
в житті бачив багато пі"арасів...але щоб настільки.....
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05.06.2024 17:04 Відповісти
Доплати за що?За їхню "важку" працю? Доплатіть тим людям які потребують: пенсіонери, інваліди,малозабезпечені А також людям,які дійсно важко працюють зараз під час війни: пожежники,лікарі та інші.Просто знущання.Влада ідіотів.
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05.06.2024 17:13 Відповісти
Як може йти мова про слово "доплата" взагалі під час війни? Яке таке навантаження витримують так звані чиновники? Навантаження зараз у солдата і у того, хто цілодобово риє окоп. Електроенергії не буде. Від слова взагалі. Невже доплата незрозуміло кому і незрозуміло за що важливіша за функціонування всього суспільства загалом? В який вже раз добробут чиновника, судді, мєнта, міністра, депутата, опи буде і далі розквітати на горбі всіх інших? Енергетика і економіка нафіг. Ха ха ха.
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05.06.2024 17:22 Відповісти
Чего, ***?
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05.06.2024 19:12 Відповісти
А вот так
Конец эпохи Бедности!
Они ж не лохи, что б быть бедными!!! И все теперь президенты
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06.06.2024 00:19 Відповісти
Люди загубили домівки, залишились голі, босі , допомоги не доб'єшся, скільки воїнів скалічених, яким потрібна допомога. а цим тварюкам доплати, це що за влада??!!
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05.06.2024 19:22 Відповісти
Пора на протест выходить, они и так уже на шее сидят, потом ноги свесят
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05.06.2024 20:27 Відповісти
А у байдена и директоров "межнародных организаций" паралич лица не случится?? От удивления и офигевания сидят с вытянутыми лицами, глазами клипают, нервный тик!
Это красавы!! Дайте нам гранты, мы типа потеем, так трудимся аж с ног падаем, первым делом себе премию! А получится построить не получится.... Та неважно, вы ж еще дадите..
Не ну УХУели просто большой лопатой из корыта;!!
Сейчас экономика в загоне, какие у них там обязанности, что так перегружены работой?))
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06.06.2024 00:18 Відповісти
Тобто військовим грошей немає
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06.06.2024 00:48 Відповісти
Чого ж , є . Від 500до800 гривень
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06.06.2024 16:51 Відповісти
Ще трохи,і підори у кабінетах будуть отримувати,як бійци на передовій!
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06.06.2024 17:42 Відповісти
а ще скоро податки піднімуть, разом із акцизами. Кінець епохи бідності, привіт 73%
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06.06.2024 21:33 Відповісти
Чи сміятися, чи плакати? Народу і бізнесу - підвищення тарифів і податків, а чиновникам підвищення зарплат! Пан з робітника сім шкур лупить, а йому ще треба воювати, донатити і волонтерити, а влада тільки бреше і краде. Але все це не наразі і вороже ІПСО!
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07.06.2024 17:47 Відповісти
Населення України скоротилось від 52млн до 30... а тих дармоїдів чого не скоротили на 40%
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07.06.2024 21:32 Відповісти

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