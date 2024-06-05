Закритий за відмивання грошей онлайн-казино банк "Конкорд" повернув ліцензію через суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 29 травня визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд".

Це рішення ще не набуло законної сили, Нацбанк з ним не погоджується та оскаржить в апеляційному порядку, повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку наголосили, що відповідно до частини сьомої статті 77 закону "Про банки і банківську діяльність" розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, в тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування рішень НБУ або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.

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Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у банку "Конкорд" та його ліквідацію 1 серпня 2023 року у зв’язку із систематичним порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Перед цим Нацбанк оштрафував банк "Конкорд" за вчинені порушення на загальну суму 60,4 млн грн.

Банк "Конкорд" належав підприємицям Олені та Юліїї Сосєдкам. За даними ЗМІ, він обслуговував приблизно у 25% ринку грального бізнесу, допомагаючи йому уникати оподаткування з використанням схеми міскодінгу. За аналогічні порушення у березні НБУ позбавив ліцензії "Айбокс Банк", а його власниця Альона Шевцова отримала підозру від СБУ у справі про "відмивання" коштів підпільним онлайн-казино на загальну суму майже 5 млрд грн.