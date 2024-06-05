"Нафтогаз" від початку року запустив 36 нових газових свердловин

АТ "Укргазвидобування" – компанія групи "Нафтогаз" – за п'ять місяців 2024 року запустила 36 нових свердловин, 11 із них за добу дають понад 100 тис. кубометрів газу.

Про це йдеться в повідомленні групи.

"Наш видобуток за перші п'ять місяців 2024 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат кропіткої роботи наших фахівців. Вже на початку року вони показали і кращі результати з буріння, маємо 11 високодебітних свердловин. Це важливий результат, ми прагнемо зберегти темп та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – сказав очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.

До того стало відомо, що "Укргазвидобування" запустило дві високопродуктивні свердловини. Разом вони дозволяють додатково видобувати 390 тис. кубометрів газу на добу.