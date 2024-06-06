У Росії після атаки безпілотників спалахнув НПЗ у Ростовській області

У ніч проти 6 червня у Ростовській області (Росія) сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв, передає enkorr.

За даними російської сторони, НПЗ у Новошахтинську був атакований за допомогою безпілотників. Також стверджують, що удар по цьому об'єкту нібито завдали Збройні Сили України.

"Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється", – поінформував Голубєв.

Також він розповів, що вогонь на НПЗ поширився на площу 50 квадратних метрів, і до гасіння залучено "близько 120 осіб і 15 одиниць техніки".

Пізніше місцевий губернатор повідомив, що пожежу ліквідовано.

Новошахтинський завод нафтопродуктів уже зазнавав атак українських безпілотників у березні. Тоді через атаку технологічні об'єкти підприємства було зупинено. Ще дві атаки на завод відбулися у червні 2022 року й травні 2023 року.

Удари по російським НПЗ

Російські нафтовики поки безсилі захистити свої заводи від атак БПЛА. Так, 9 травня дрон атакував розташований у Башкирії завод "Газпром Нефтехим Салават", що випускає близько 600 тис. тонн високоокатонового бензину щорічно.

Наступного дня під ударом виявився найбільший НПЗ Калузької області, а ще через два дні – Волгоградський НПЗ "Лукойла". Він був змушений зупинити головну установку переробки нафти, яку перезапустили 16 травня.

17 травня вдруге з початку року зупинився Туапсинський НПЗ "Роснефти" – єдиний на чорноморському узбережжі Росії. Завод потужністю 12 млн тонн на рік простоював із зими через пожежу, спричинену атакою БПЛА. Його перезапустили наприкінці квітня, але через три тижні він знову зазнав удару, в результаті якого вийшла з ладу одна з установок. Завод перезапустили 19 травня.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.