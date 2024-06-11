"Укрнафта" завершила виплату дивідендів. Державні акціонери отримали 8 мільярдів гривень

"Укрнафта" завершила виплату дивідендів державним акціонерам на загальну суму близько 8 мільярдів гривень.

Про це директор компанії Сергій Корецький повідомив у Facebook.

"Сьогодні "Укрнафта" сплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів. Таким чином, підприємство повністю виплатило дивіденди за результатами діяльності у 2023 році", – написав Корецький.

Він уточнив, що загалом державним акціонерам компанії – Міністерству оборони та групі "Нафтогаз" – перераховано близько 8 мільярдів гривень дивідендів.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023 року ПАТ "Укрнафта" отримало чистий прибуток у розмірі 23,6 млрд грн.

Кабінет міністрів також затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік. Відповідного до нього, чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн. Чистий прибуток у 2024 році – 18 млрд грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.