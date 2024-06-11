"Укрнафта" обмежить використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення

Компанія "Укрнафта" обмежує використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення, щоб допомогти енергосистемі у важкий період.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Кабінет Міністрів України оприлюднив розпорядження, відповідно до якого, у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній системі, спричиненою збройною агресією Російської Федерації проти України, державним компаніям необхідно забезпечити економію електричної енергії у власних приміщеннях", – зазначили в компанії.

Так, буде обмежуватися використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території.

Раніше "Укрнафта" обмежила енергоспоживання на автозаправних комплексах у вечірні години.

Кондиціонери та держкомпанії

Як повідомлялося, "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Очікувана вартість закупівлі складала 629 130 грн.

До того в "Укренерго" пояснили зростання споживання електроенергії використанням кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Згодом "Укренерго" заявило про скасування тендеру на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління.