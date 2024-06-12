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Новини
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Мін’юст хоче обнулити борг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

plaza,ocean

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду нову позовну заяву про застосування санкцій проти російських олігархів Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря, а також Олександра Скоробатька та Олександра Пономаренка. Це має анулювати борг компаній-власників київського ТРЦ Ocean Plaza перед росіянами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

До стягнення заявлено права вимоги компанії-нерезидента, пов’язаної з олігархами, а саме:

  • право вимоги за кредитним договором №1 від жовтня 2009 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" (компанія-власник ТРЦ Ocean Plaza) та компанією Ethoder Investments Limited;
  • право вимоги за договором іпотеки від березня 2014 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited;
  • право вимоги за договором застави від квітня 2014 року, укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" (володіє 66,65% в ТОВ "Інвестиційний союз Либідь") та Ethoder Investments Limited.

Загальна сума боргу ТРЦ Ocean Plaza становить $150 млн та понад $50 млн відсотків. 

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Приватизація ТРЦ Ocean Plaza

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza. У лютому 2024 року Фонд почав формувати аукціонну комісію, яка визначає умови та стартову ціну продажу активу.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.

Автор: 

борг (1872) санкції (4402) Ротенберг (58) ТРЦ (239)


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12.06.2024 11:27 Відповісти
А націоналізувати сцикотно у кацапа під час війни ???... А він хай судиться, як захоче.. кацапьо ж БОінги забрало які були надані по.лізінгу і в хрен недуюють..
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12.06.2024 11:41 Відповісти

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