Мін’юст хоче обнулити борг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду нову позовну заяву про застосування санкцій проти російських олігархів Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря, а також Олександра Скоробатька та Олександра Пономаренка. Це має анулювати борг компаній-власників київського ТРЦ Ocean Plaza перед росіянами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

До стягнення заявлено права вимоги компанії-нерезидента, пов’язаної з олігархами, а саме:

право вимоги за кредитним договором №1 від жовтня 2009 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" (компанія-власник ТРЦ Ocean Plaza) та компанією Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором іпотеки від березня 2014 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором застави від квітня 2014 року, укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" (володіє 66,65% в ТОВ "Інвестиційний союз Либідь") та Ethoder Investments Limited.

Загальна сума боргу ТРЦ Ocean Plaza становить $150 млн та понад $50 млн відсотків.

Читайте також: Конфісковану в Ротенбергів частку ТРЦ Ocean Plaza виставлять на приватизацію за 1,7 мільярда

Приватизація ТРЦ Ocean Plaza

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza. У лютому 2024 року Фонд почав формувати аукціонну комісію, яка визначає умови та стартову ціну продажу активу.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.