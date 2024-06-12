Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на цей рік

Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки у 3,2% у 2024 році.

Про це йдеться у звіті банку Global Economic Prospects 2024 за червень, передає liga.net.

У січні Світовий банк також прогнозував зростання українського ВВП на рівні 3,2%.

Крім того, банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2025 рік на рівні 6,5% із застереженнями, що середній темп зростання у 2025-2026 роках буде на рівні 5,8%.

Зазначається, що прогноз є актуальним за умови, що активні бойові дії продовжаться у 2024 році, а після того стануть помірними.

"Відновлення залежатиме насамперед від розвитку російського вторгнення і, як очікується, підтримуватиметься збільшенням експорту та інвестиціями в реконструкцію", – зазначають у Світовому банку.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об’єктах.

Як повідомлялося, за даними Світового банку, кількість українців, які живуть у бідності, з 2020 року зросла на 1,8 мільйона, що загалом становить 29% населення, оскільки вторгнення Росії продовжує руйнувати економіку країни.