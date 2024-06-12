Унаслідок негоди знеструмлення є у шести областях, – "Укренерго"

Станом на ранок, 12 червня, через негоду знеструмлені 237 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, через погодні умови залишаються знеструмленими населені пункти у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та у місті Київ.

Зазначається, що з інших причин без енергоживлення перебувають 490 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Так, на Херсонщині увечері під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів. Знеструмлювались споживачі Херсона. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене.

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Як додали в "Укренерго", пізніше при огляді було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів. Наразі тривають ремонтні роботи.

На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Зараз триває процес заживлення споживачів.

Як нагадали енергетики, 12 червня обленерго по всій території України застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 15:00 до 23:00.