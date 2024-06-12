Торговельна війна між ЄС і Китаєм: Євросоюз запровадить мита на китайські електромобілі до 38%

Європейська Комісія оголосила, що з 4 липня цього року запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.

Про це пише Politico, передає Європейська правда.

Як зазначається, введення мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям із Євросоюзу.

"Коли наші партнери порушують правила, ми будемо відстоювати свої права", – заявив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у письмовій заяві, яку він надав журналістам.

Китайська торгова палата в ЄС висловила свій "шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом" та засудила антисубсидійне розслідування як "полювання на відьом". Вона додала, що мита стануть "серйозним ринковим бар'єром".

Зазначається, що Франція наполягала на високих митах і стояла за тим, щоб переконати Єврокомісію розпочати розслідування минулої осені.

Моделі, вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%.

Усіх цих виробників Єврокомісія перевірила на початку цього року, хоча вони не надали стільки інформації, скільки Брюссель сподівався отримати. Інші виробники, які не надали жодної інформації, також зіткнуться з найвищим митом у 38,1%. Ті ж, хто пішов на співпрацю, заплатять 21%.

Мита, за словами Домбровскіса, базуються "на чітких доказах нашого масштабного розслідування і вводяться в повній відповідності до правил СОТ. Тепер ми будемо взаємодіяти з китайською владою та всіма сторонами з метою завершення цього розслідування".

У травні цього року повідомлялося, що Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.

Відносини між США та Китаєм

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.