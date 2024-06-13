Німеччина заблокувала нові санкції ЄС проти Росії, – DPA

Уряд Німеччини блокує ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії через занепокоєння щодо того, що нові обмеження можуть вдарити по її компаніям.

За даними німецького інформагентства DPA, наразі саме вимоги Німеччини внести зміни до санкційного пакета є основною причиною того, що його досі не затверджено, передає портал T-online.

Нещодавно виникло відчуття, ніби Німеччина стала новою Угорщиною, розповів агентству неназваний посадовець ЄС, нагадавши, що раніше саме уряд угорського прем'єра Віктора Орбана неодноразово блокував рішення щодо санкцій проти Росії.

За даними співрозмовників агентства, нові санкції щодо Москви планувалося запровадити до початку зустрічі лідерів країн "Великої сімки" 13 червня, але переговори блокує Берлін.

Зокрема, Німеччину не влаштовує частина нових обмежень обходу санкцій ЄС, стверджують джерела. Йдеться про запровадження відповідальності для іноземних філій компаній за порушення санкцій. Берлін вимагає обмежити таку відповідальність окремими категоріями товарів або взагалі скасувати через побоювання, що за порушення санкцій проти Росії можуть притягнути до відповідальності філії німецьких компаній.

Крім цього, Німеччина вимагає відмовитися від нових вимог щодо звітності та намагається ослабити обмеження на використання російської Системи передачі фінансових повідомлень (створена для заміни міжнародної системи SWIFT) для обміну фінансовою інформацією.

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За даними DPA, новий пакет санкції ЄС насамперед буде спрямований проти спроб обходу ухвалених раніше санкцій.

Крім того, до нового санкційного пакета увійдуть обмеження у сфері торгівлі російським скрапленим природним газом (СПГ, LNG). Зокрема, Єврокомісія хоче заборонити використовувати такі порти, як Зебрюгге у Бельгії для транспортування російського LNG до третіх країн. Це має обмежити експорт російського LNG через брак транспортних можливостей.

Як повідомлялося, напередодні, 12 червня, США запровадили санкції щодо LNG-галузі Росії. Під обмеження потрапили найбільші російські проєкти у цій сфері: "Арктик LNG-1" та "Арктик LNG-3", "Мурманський LNG", "Газпром інвест", "Русгаздобича", "Мурманськ-Трансгаз" та ТОВ "Обський газохімічний комплекс".