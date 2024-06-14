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"Укренерго" продовжило відключення світла сьогодні на 4 години

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У п’ятницю, 14 червня, графіки погодинних відключень почнуть діяти раніше – з 14:00 та триватимуть до 22:00. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Раніше енергетики анонсували, що відключення світла 14 червня можуть початися тільки з 18:00. Причиною довших відключень називають зростання споживання у східних регіонах та знижену роботу сонячних електростанцій на заході країні.

Водночас наголошується, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Автор: 

електроенергія (4250) Укренерго (2001) відключення світла (600)


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