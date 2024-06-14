В Україні оновлять перелік об’єктів інфраструктури, для яких не вимикатимуть світло

Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з обленерго та обласними військовими адміністраціями проводять інвентаризацію об’єктів критичної інфраструктури. Після цього складуть новий список об’єктів, яких не відключатимуть від електроенергії.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.

Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив Слободян.

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Як повідомлялося, 24 травня уряд ухвалив постанову про внесення змін до графіків відключень електроенергії, яка має забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Зокрема, органи місцевої влади мають подати списки критично важливих підприємств, які матимуть пріоритетне енергоживлення. Документ у повну силу запрацює наприкінці червня, у тестовому режимі нові графіки запровадили 8 числа.