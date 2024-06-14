БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
846 4

В Україні оновлять перелік об’єктів інфраструктури, для яких не вимикатимуть світло

світло

Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з обленерго та обласними військовими адміністраціями проводять інвентаризацію об’єктів критичної інфраструктури. Після цього складуть новий список об’єктів, яких не відключатимуть від електроенергії.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.

Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив Слободян.

Читайте також: Нагальна потреба України у новій генерації сягає 5-6 гігават нових потужностей, – "Укренерго"

Як повідомлялося, 24 травня уряд ухвалив постанову про внесення змін до графіків відключень електроенергії, яка має забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Зокрема, органи місцевої влади мають подати списки критично важливих підприємств, які матимуть пріоритетне енергоживлення. Документ у повну силу запрацює наприкінці червня, у тестовому режимі нові графіки запровадили 8 числа.

Автор: 

електроенергія (4250) інфраструктура (227) відключення світла (600)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вся конча заспа опиниться в цьому переліку 100%
показати весь коментар
14.06.2024 15:45 Відповісти
Опять якісь не зрозуміли дії після 2 х років війни!

шмигаль, Ви там спите!? Чи каву пьете?!

Я вже не кажу про зміст « Плану». Він не зрозумілий- « не виключати якісь важливи обьекти, а «не важливі» додатково отключати»???

Уся це « аналітика» вже давно моло бути зроблена, та усе прокалькулевано!
У якому світі ви дивете?!
Ганьба!
показати весь коментар
14.06.2024 15:59 Відповісти
А не хоче «голова Держенергонагляду Руслан Слободян» повідомити, що

Держава Націоналізуе Енергетику України та забере її з брудних рук Азметова та іншіх олегархів?

Не? Не хоче? А жаль!
показати весь коментар
14.06.2024 16:02 Відповісти
Студії Кварталу95, місця проживання всіх причетних до Кварталу, і будівлі в яких вони будуть виступати зі своїми бидлячими ************ жартами.
показати весь коментар
14.06.2024 18:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 