В Україні оновлять перелік об’єктів інфраструктури, для яких не вимикатимуть світло
Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з обленерго та обласними військовими адміністраціями проводять інвентаризацію об’єктів критичної інфраструктури. Після цього складуть новий список об’єктів, яких не відключатимуть від електроенергії.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.
Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.
"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив Слободян.
Як повідомлялося, 24 травня уряд ухвалив постанову про внесення змін до графіків відключень електроенергії, яка має забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Зокрема, органи місцевої влади мають подати списки критично важливих підприємств, які матимуть пріоритетне енергоживлення. Документ у повну силу запрацює наприкінці червня, у тестовому режимі нові графіки запровадили 8 числа.
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шмигаль, Ви там спите!? Чи каву пьете?!
Я вже не кажу про зміст « Плану». Він не зрозумілий- « не виключати якісь важливи обьекти, а «не важливі» додатково отключати»???
Уся це « аналітика» вже давно моло бути зроблена, та усе прокалькулевано!
У якому світі ви дивете?!
Ганьба!
Держава Націоналізуе Енергетику України та забере її з брудних рук Азметова та іншіх олегархів?
Не? Не хоче? А жаль!