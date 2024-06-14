В Україні різко подешевшала минулорічна цибуля

Із початку поточного тижня ціна на ріпчасту цибулю торішнього врожаю в українських господарствах впала в середньому на 25% – до 14-20 грн/кг ($0,35-0,49/кг).

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"На поточному тижні більшість фермерів України приступили до масового збирання ріпчастої цибулі нового врожаю. Як результат, різке збільшення пропозиції цієї продукції на ринку спричинило стрімке зниження цін на торішню ріпчасту цибулю", – зазначають вони.

Для порівняння, наприкінці минулого робочого тижня ціни на торішню ріпчасту цибулю не опускалися нижче 18 грн/кг ($0,45/кг).

Експерти зауважують, що на українському ринку також у достатній кількості присутня і ріпчаста цибуля нового врожаю з місцевих господарств. Відпускні ціни на сьогодні тримаються в діапазоні 16-22 грн/кг ($0,40-0,54/кг).

Наразі торішню цибулю українські виробники вже відвантажують у середньому на 52% дешевше, ніж у першій половині червня 2023 року. Причому гравці ринку зазначають, що знижувальний ціновий тренд на ринку цибулі зберігається й надалі.

За їхніми словами, через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції фермери змушені переглядати відпускні ціни фактично щодня.

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