В Україні різко зросли ціни на огірки

Після різкого зниження цін попереднього тижня, відпускні ціни на тепличні огірки в Україні суттєво зросли.

Зараз відпускна ціна на тепличний огірок становить 30-50 грн за кілограм ($0,74-1,23), що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Причиною подорожчання огірка на українському ринку є суттєве скорочення пропозиції. Так, практично у всіх тепличних комбінатах на сьогоднішній день проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок даної тепличної продукції. Тим часом, пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збирання врожаю через погодні умови", – пояснюють експерти.

Крім того, вони зауважують, що цього сезону багато комбінатів відмовилися вирощувати огірки другої сівозміни, або скоротили площі під ними на користь томатів.

Відтак, наразі ціни тепличний огірок в Україні в середньому на 15% вищі, ніж у аналогічний період минулого року.

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Як повідомлялося, водночас із початку поточного на 25% впала відпускна ціна на ріпчасту цибулю торішнього врожаю – в середньому до 14-20 грн/кг ($0,35-0,49/кг).