"Питання продовольчої безпеки": Молочні підприємства закликають уряд не вимикати їм електроенергію

Учасники молочної галузі відзначають, що попри те, що від роботи їхніх підприємств напряму залежить продовольча безпека країни, у пріоритетний список критичної інфраструктури, яку не відключають від електрики, вони поки що не входять. Є окремі рішення деяких обласних адміністрацій, але загалом галузь продовжують вимикати.

Про це йдеться у матеріалі БізнесЦензора "Зростання цін на молоко та хліб. До чого призведуть вимкнення світла на продовольчих заводах".

"Вочевидь, має бути ухвалено рішення на рівні уряду про те, що підприємства, які займаються забезпеченням продовольчої безпеки, мають бути віднесені до категорії, на яку б вимкнення не розповсюджувалися. Їсти ж усі мають, правильно?", – зазначає Олександр Сліпчук, СЕO Групи Укрпродукт.

Зазначається, що молочне виробництво – технологічний процес, який не передбачає зупинок. Після того, як сировину зливають у ємності, її перероблюють, нагрівають, охолоджують. Сировина прямує по трубах і зрештою перероблюється на молоко та іншу продукцію.

"І якщо у цей момент вимкнути електроенергію, то весь цей потік – сировина, напівфабрикати, продукція – зупиняється в трубах та іншому обладнанні. І неможливо почекати шість годин та запустити виробництво далі. Молоко за цей час може скиснути, і якщо це відбулося – необхідно вичищати все обладнання, тобто фактично розбирати технологічну виробничну лінію, яка займає майже пів заводу", – пояснює Сліпчук.

До того ж учасники ринку попереджають, що відключення електроенергії на їхніх підприємствах призведуть до зростання цін на кінцеву продукцію.

Як повідомлялося, 24 травня уряд ухвалив постанову про внесення змін до графіків відключень електроенергії, яка має забезпечити функціонування критичної інфраструктури. Зокрема, органи місцевої влади мають подати списки критично важливих підприємств, які матимуть пріоритетне енергоживлення. Документ у повну силу запрацює наприкінці червня, у тестовому режимі нові графіки запровадили 8 числа.