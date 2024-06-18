Магазини французької мережі будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin у Росії змінять назву

Мережа гіпермаркетів товарів для ремонту та будівництва "Леруа Мерлен" змінить назву та продовжить працювати у Росії під назвою "Лемана Про".

Повністю завершити ребрендинг планують до у 2025 році, передає російський Інтерфакс.

Крім того, компанія оновить логотип. Жодних інших змін у роботі мережі в Росії не планують, запевнили в компанії.

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Мережа гіпермаркетів "Леруа Мерлен" у Росії налічує 111 магазинів у 65 містах країни. Вони належать російській компанії ТОВ "Ле Монлід" (раніше - ТОВ "Леруа Мерлен Восток").

У грудні 2023 року власником 99,99% російської фірми стала компанія з ОАЕ – Scenari Holding LP. Ще 0,007% зберегла французька група Adeo.

Після початку пономасштабної війни в Україні Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.

Лише через рік, у березні 2023 року, мережа заявила про передачу російського бізнесу в управління локальному топменеджменту, після чого змінилася структура власності її російської "дочки".