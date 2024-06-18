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Гривня продовжує зміцнюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні на початку нового робочого тижня продовжує зміцнюватися щодо долара США та несуттєво знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 19 червня, на рівні 40,5493 грн/$, порівняно із 40,6485 грн/$ у вівторок. Минулої п'ятниці, 14 червня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 9 копійок – до 43,4486 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2184) гривня (1553) курс (1508) НБУ (9308) обмін валюти (711)


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Чого ж так все дорожчає, якщо гривня міцніє??
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18.06.2024 16:22 Відповісти
Будуть тримати курс, що би собі купувати доляри та крипту.
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18.06.2024 16:30 Відповісти
Ну так, з людей останні заначки витрушують..
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18.06.2024 16:33 Відповісти
підстрибує на гривню, потім падає на 10 копійок...зміцнення зачотне...
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18.06.2024 16:33 Відповісти
Ну ось, сплошний позитив.
Тільки ухвалили закон "про білих людей Гетьманцева". Одразу гривня почала зміцнюватись...
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18.06.2024 16:35 Відповісти

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