"Укрнафта" похвалилася вищою ефективністю управління мережею АЗС Glusco, ніж "Нафтогаз"

За п’ять місяців 2024 року ПАТ "Укрнафта" перерахувало до державного бюджету 35 млн грн від управління арештованими заправками компанії Glusco.

Про це повідомляє очільниця Національного агентства з управління та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума у Telegram.

"За п’ять місяців 2024 року ПАТ "Укрнафта" по договору управління укладеному з АРМА перерахувало до державного бюджету 35 мільйонів гривень", – зазначила вона.

Дума нагадала, що за 2021-2023 роки попередній управитель цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 млн грн. Наприкінці 2023 року, за результатами перевірок АРМА розірвало в односторонньому порядку цей договір, визнавши управління неефективним.

Відомство очікує, що у другій половині 2024 року суми щомісячних надходжень до бюджету значно зростуть.

Кому належить мережа Glusco

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Згодом АРМА звинуватило "Нафтогаз" у наданні недостовірної інформації про доходи від управління активами. Відтак, АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco. Структури "Нафтогазу" оскаржували це рішення у суді, проте безрезультатно.

У вересні 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів передало мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті", але процес передачі затягнувся через судові суперечки з "Нафтогазом".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.