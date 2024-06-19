"Укренерго" скоротило графіки на завтра. Обмеження діятимуть з 06:00, вночі відключення не заплановані (оновлено)

Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 06:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується. З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками", – повідомили в компанії ввечері 19 червня.

До того анонсувалося, що відключення діятимуть упродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00.

19 червня обленерго по всій території України застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.

До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.