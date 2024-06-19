БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укренерго" скоротило графіки на завтра. Обмеження діятимуть з 06:00, вночі відключення не заплановані (оновлено)

світло

Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 06:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується. З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками", – повідомили в компанії ввечері 19 червня.

До того анонсувалося, що відключення діятимуть упродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00.

19 червня обленерго по всій території України застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.

До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.

електроенергія (4352) Укренерго (2040) відключення світла (613)
сам ти польський фермер і видно любитель зелені
показати весь коментар
19.06.2024 18:37 Відповісти
+3
Зробили їх разом))
показати весь коментар
19.06.2024 17:52 Відповісти
+3
нихера не делают. кудрицкий и коваленко. только и дрочат друг другу
показати весь коментар
19.06.2024 21:57 Відповісти
Зробили їх разом))
показати весь коментар
19.06.2024 17:52 Відповісти
Польський фермер?
показати весь коментар
19.06.2024 18:01 Відповісти
сам ти польський фермер і видно любитель зелені
показати весь коментар
19.06.2024 18:37 Відповісти
Мгм..
"Прівєт говно!
Нє відєлісь давно!" (с)
показати весь коментар
19.06.2024 18:09 Відповісти
Первые слова после включения света.
показати весь коментар
20.06.2024 07:53 Відповісти
Нова хвиля біженців ..
Від темряви
показати весь коментар
19.06.2024 18:12 Відповісти
стули пельку, ******. не тобі і не твоїм дітям тут сидіти без світла. щоб тобі соціал с 01.01.25 обнулили і ти без занння німецької вийшла на панель
показати весь коментар
19.06.2024 22:34 Відповісти
що це було?
Яка панель?
Що це за хістеріше ман Гоша?
показати весь коментар
19.06.2024 23:06 Відповісти
нихера не делают. кудрицкий и коваленко. только и дрочат друг другу
показати весь коментар
19.06.2024 21:57 Відповісти
Дивним чином графіки запланованих відключень співпадають з запитом ЄС на допомогу в підтримці їхньої енергосистеми.
показати весь коментар
19.06.2024 23:47 Відповісти
Як за датою реєстрації судити , то ніби не можеш бути тролем , але як прочитати коментар , то видно дуже давно на пенсії ........
показати весь коментар
20.06.2024 00:29 Відповісти
А що не так?
Україна не експортує електроенергію до ЄС?
Сам Шольц подякував Україну за експорт надлишкової електроенергії Так і загугліть,побачите докази.
показати весь коментар
20.06.2024 04:25 Відповісти
Що мені гуглити конкретно , скільки електростанцій кацапи розбили , чи енергопідстанцій , чи може коли їх відбудують ? Чи експортує Україна електроенергію на даний час , цілком ймовірно , шо у нічний час це відбувається , адже енергоблок АЕС просто так не зупиниш , а куди електроенергію посеред ночі подіти , багато у нас вимкнень після 24.00 і до 6.00 ? ..... Проблема української енергосистеми не у тому що робити з електроенергією у нічні години , а де її взяти у денний час .
показати весь коментар
20.06.2024 08:48 Відповісти
хорош пздт зеЕнерго. Киев - с 3.00 - 6.00 не было. У денный час - панели на полную, экономика стоит, людей мало.
показати весь коментар
20.06.2024 09:36 Відповісти
Кацапомислящий , почитай що і де уночі по Київщині прилітало , а потім будеш триндіти.
показати весь коментар
20.06.2024 09:39 Відповісти
зепатриот, 73% в 2019 ничего не помешало выбрать российско-язычного кацапомыслящего. И что самое интересное, наиболее "упоротые зе-избравшие малороса" наиболее упорото всегда орут за мову.
показати весь коментар
20.06.2024 12:18 Відповісти
Щодо зепатріота , то я і миті не вагався кого ти у 2019 обирав , #уставшийатвайни . То що там сьогодні у ночі було , що Київ вимикали , прочитав грамотію ?
показати весь коментар
20.06.2024 14:35 Відповісти
P.S."экономика стоит, людей мало.".... ти із тайгши пишеш чи з тундри ?))
показати весь коментар
20.06.2024 09:41 Відповісти
Дивиться(хто вміє думати і аналізувати) як відбувається залякування:анонсується "дупа" з електроенергією,вимкнення на 5-6 годин і більше(в зимку будемо без світла).Потім проходе деякий час і 5-6 годин перетворюються в 1-2,а то і зовсім відміняється.Праралельно цьому говно-екпердами,блохерами,ботамі ОПг-русні роскручюється про зростання експорту електрики в ЄС (но чьомусь ці тварі мовчать про необоснованне підняття вартості майже в 2рази).
показати весь коментар
20.06.2024 04:36 Відповісти
А народ,замість того,щоб вимагати калькуляцію,як вони цей тариф обоснували,та не платити за цей грабунок-мовчки платять.Тому і будуть вони накручувати тарифи безкінечно.
показати весь коментар
20.06.2024 08:05 Відповісти
Так є вихід - відмовтеся від електроенергії за такими "грабіжницькими" тарифами , перейдіть на "безкоштовну" сонячну від власних фотопанелей та "дешевшу " від бензинового генератора , може хоч тоді зрозумієте абсурдність того що пишете .
показати весь коментар
20.06.2024 08:53 Відповісти
Одразу видно провладного холуя.Це про вас.
показати весь коментар
20.06.2024 10:39 Відповісти
Аякже , звичайно що провладний , ну точно як ви )) То що ж там з відмовою від дорогої електроенергії та переході на власну дешеву ? Може будете у Європі дешеву купувати , а тут продавати , дивися Ахметову конкуренцію складете ?
показати весь коментар
20.06.2024 14:38 Відповісти

