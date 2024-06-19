"Укренерго" скоротило графіки на завтра. Обмеження діятимуть з 06:00, вночі відключення не заплановані (оновлено)
Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 06:00 до 24:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"З 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується. З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками", – повідомили в компанії ввечері 19 червня.
До того анонсувалося, що відключення діятимуть упродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00.
19 червня обленерго по всій території України застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.
До того генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу.
"Прівєт говно!
Нє відєлісь давно!" (с)
Від темряви
Яка панель?
Що це за хістеріше ман Гоша?
Україна не експортує електроенергію до ЄС?
Сам Шольц подякував Україну за експорт надлишкової електроенергії Так і загугліть,побачите докази.