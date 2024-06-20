"Укрексімбанк" отримає нового керівника з 1 липня. Нацбанк погодив кандидатуру

Національний банк України (НБУ) погодив кандидатуру Віктора Пономаренка на посаду голови правління державного "Укрексімбанку".

За погодженням із наглядовою радою банку, новий голова почне роботу на посаді з 1 липня, повідомляє пресслужба "Укрексімбанку".

Згідно із наведеною у повідомленні біографією, Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких – у АТ "ПроКредитБанк", що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 рокуПономаренко обіймав посаду голови правління АТ "ПроКредитБанк".

Як повідомлялося, наглядова рада "Укрексімбанку" обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку на початку травня. Він розпочне роботу на посаді голови правління після погодження його кандидатури Національним банком.

Нагадаємо, із березня 2022 року посаду голови правління "Укрексімбанку" обіймав Сергій Єрмаков, до цього він виконував обов'язки голови правління після звільнення колишнього очільника банку Євгена Мецгера після нападу на журналістів під час інтерв'ю у жовтні 2021 року. Єрмакова призначили головою правління банку до завершення воєнного стану, але він вирішив піти з посади достроково.