Ukraine Facility: Євросоюз наступного тижня виділить Україні 1,9 мільярда євро

Віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що наступного тижня Україні буде виділено 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

Про це Домбровскіс заявив на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань у Люксембурзі 21 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени", – сказав Домбровскіс.

Він нагадав, що взяв участь у Конференції з відновлення України, яка відбулася минулого тижня в Берліні і в рамках якої було підписано "гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС" на суму 1,4 млрд євро.

"Одразу після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною", – розповів Домбровскіс.

План України для програми Ukraine Facility

У березні Кабінет Міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility.

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.