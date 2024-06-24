БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Всі українські вантажівки мають повернутися з ЄС до 10 липня для оновлення документів

Про це заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив у Facebook.

"До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням", – написав посадовець.

Він уточнив, що для виїзду до країн Євросоюзу вони мають отримати:

  • витяг про отримання ліцензії англійською мовою;
  • документи на вантаж для порожніх вантажівок;
  • нове маркування транспорту.

Як повідомлялося, 20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Він дозволяє українськи перевізникам в'їзд до країн ЄС без отримання спецдозволів.

Водночас до угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони, а також передбачають можливість призупинення дії "транспортного безвізу" в окремих регіонах.

Що відомо про продовження "транспортного безвізу" для України?

Угода про лібералізацію вантажних автоперевезень (транспортний безвіз) вперше була підписана 29 червня 2022 року. Це дозволило вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок. У березні 2023 року угоду продовжили до 30 червня 2024 року.

Навесні 2024 року Єврокомісія запропонувала внести низку змін до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою для продовження їх дії ще на рік. Зокрема, окремим країнам ЄС дозволять призупиняти дію цих угод на вимогу Польщі.

Водночас польські перевізники вимагали фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

вантажі (1349) безвізовий режим (342) Мінінфраструктури (1376)
Господи, які ж вони тупі! Майже так само тупі як і жадібні
Водіїв кошмарили цим оновленням даних у ТЦК, тепер уже й на машини переключилися
Тепер більша половина залишиться там і вантажівки кинуть, і не треба розказувать про маркування і англійську мову бо їм ніхто більше не довіряє.
Уявляю, як дальнобої будуть розбігатися по кущам у Європі.
Вони ж тільки на класні з/п були згодні.
показати весь коментар
24.06.2024 14:06 Відповісти
а хто не згоден на гарду, достойну зарплату та відповідні умови праці ???
показати весь коментар
24.06.2024 14:56 Відповісти
Тепер більша половина залишиться там і вантажівки кинуть, і не треба розказувать про маркування і англійську мову бо їм ніхто більше не довіряє.
показати весь коментар
24.06.2024 14:21 Відповісти
Вони з ключами на стоянках покинуті.
Як ті авто, що треба було розмитнювати. Польща дякує за металобрухт, за водіїв у вигнанні. Згодом буде дякувати за вивчених жінок- спавачів, жінок- електриків ітд.
показати весь коментар
24.06.2024 14:32 Відповісти
витяг про отримання ліцензії англійською мовою; документи на вантаж для порожніх вантажівок; нове маркування транспорту. Чому "зелені гниди" цього не роблять автоматом?
показати весь коментар
24.06.2024 14:59 Відповісти
В Польщі нікому не потрібні українські водії! Хіба що в ТАХІ на нічні зміни! Це алкоголіки безвідповідальні без знання ПДР. Їх давно покинули жінки і вони бомжують по європейських паркінгах! Їх треба усіх позбирати і відправити до дому!
показати весь коментар
24.06.2024 17:10 Відповісти
Документи на вантаж для порожніх вантажівок.. А це як?
показати весь коментар
24.06.2024 17:13 Відповісти
Отут у європейській пресі пишуть що по Європі і Британії не вистачає 280 000 водіїв.
показати весь коментар
24.06.2024 17:32 Відповісти
Може і не вистачає, але... водіїв з документами ЄС.
показати весь коментар
24.06.2024 17:36 Відповісти
Ідіоти
показати весь коментар
24.06.2024 17:54 Відповісти

