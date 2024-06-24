На Дніпропетровщині – аварійні відключення світла, у 12 регіонах збільшили обсяг обмежень

У Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Водночас у 12 регіонах збільшили обсяги обмежень споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що з 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення.

Утім, у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.

Зазначається, що причиною посилення обмежень є недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Як повідомлялося, 24 червня по всій території України графіки погодинних відключень діють упродовж усієї доби. Водночас очікувалося, що обсг обмежень буде збільшено з 19:00 до 23:00.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.