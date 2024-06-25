Німецький банк почне використовувати штучний інтелект для вибору інвестицій

Німецький Baader Bank виходить на ринок біржових фондів зі стратегією, яка використовуватиме штучний інтелект для допомоги у виборі акцій.

Про це пише Financail Times.

Підрозділ з управління інвестиціями банку Baader планує запустити посилений штучним інтелектом фонд акцій єврозони. Біржовий інвестиційний фонд торгуватиметься на біржі Xetra у Франкфурті.

Як зазначається, фонд використовуватиме "цілісну модель відбору акцій на основі штучного інтелекту" для отримання прибутку, що перевищує індекс акцій єврозони, розроблений MSCI (фондовий індекс, який відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, – ред.).

Модель була розроблена компанією, котра спеціалізується на інвестиціях зі штучним інтелектом Ultramarin, для прогнозування щомісячної надлишкової прибутковості для кожної акції в інвестиційному середовищі акцій єврозони.

Ultramarin також розробляє біржові індексні фонди на основі штучного інтелекту, орієнтовані на глобальні та американські акції, і її технологія вже доступна в трьох фондах.

Очікується, що фонд буде запущено пізніше цього місяця.

Також зазначається, що даний фонд стане першим в Європі, який настільки сильно покладається на штучний інтелект при виборі акцій.

Втім, остаточне рішення про те, чи варто включати цінний папір до портфеля фонду, має приймати людина.

Раніше в дослідженні PwC йшлося про те, що завдяки штучному інтелекту світовий ВВП у 2030 році може зрости на 14%, що еквівалентно додатковим $15,7 трлн. Це робить штучний інтелект найбільшою комерційною можливістю в сучасній економіці.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.