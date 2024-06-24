БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Завтра відключення світла діятимуть увесь день. Протягом 14 годин обмеження будуть більшими, – "Укренерго"

житомир,світло

Завтра, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак", – сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

24 червня по всій території України графіки погодинних відключень діють упродовж усієї доби.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

Автор: 

електроенергія (4356) Укренерго (2040) відключення світла (613)
Топ коментарі
+13
Куди ще більшими, ви ібанулися? В Києві світла не було цілий день і лише ввечері дали на 2 години. Помився, посуд помив, чайник поставив от і весь день, підораси
показати весь коментар
24.06.2024 18:45 Відповісти
+11
показати весь коментар
24.06.2024 18:58 Відповісти
+9
Знищуть ЛЕПи та підстанції від АЕС. Що далі діятиметься в державі? Накаже довго жити. Влада хоче агонізувати до останнього українця та трансформатора. Мої співчуття піддослідним громадянам такої держави.
показати весь коментар
24.06.2024 18:39 Відповісти
Собі тролю поспівчувай . Був ти ти дійсно співчуваючим , то фраза : "Влада хоче агонізувати до останнього українця та трансформатора. " не мала б місця у твоєму коментарі ! Що тролю пропонуєш - здатися на милість кацапам ? ))
показати весь коментар
24.06.2024 22:23 Відповісти
Є варіант с'їбатись в Німеччину, але суки кордони позакривали.
показати весь коментар
25.06.2024 11:26 Відповісти
Так який же то у тебе "варіант" ? Твоя ситуація носить назву "хотів би "
показати весь коментар
25.06.2024 14:53 Відповісти
Країна велика і буде довго конати, але точка неповернення вже пройдена.
показати весь коментар
25.06.2024 15:42 Відповісти
У тебе є вихід - завісся щоб не мучитися у очікуванні скону )) Телепню , чотириста років Україну намагаються поневолити , зникла кацапська імперія і її ******** совок , забули про Річ Посполиту , Литовське князівство і Османську імперію , а Україна була і є , мало того - і надалі буде !
показати весь коментар
25.06.2024 16:08 Відповісти
Була, 31 рік. І ще декілька місяців в 17-му.
показати весь коментар
25.06.2024 23:40 Відповісти
Не змішуй на одну купу державу і країну матимеш щастя . Сам написав про країну , то розберися що це таке , бо таки телепнем і будеш ((
показати весь коментар
25.06.2024 23:52 Відповісти
Це у якому районі Києва таке було? На 3-4 гдини відключення як вчора, так я сьогодні.
показати весь коментар
24.06.2024 18:47 Відповісти
У нас на Лівому березі не було 6 годин, від 12ї до 18:08. І мають знову вимкнути з 21ї.
показати весь коментар
24.06.2024 18:59 Відповісти
нравятся мне такие зелепуки. если у тебя 3 гдини не було, то навіщо дратувати інших. так вчора з 12 до 18 і з 21 до 01 00 світла не було. і це ще не найгірший варіант як зебуїни вангують
показати весь коментар
25.06.2024 12:52 Відповісти
Свинопук, то треба уточнювати, що така лажа була тільки один день і тільки десь у Дарницькому районі.
На правому березі 2 тиждні тому теж було таке, що світло давали на 6-8 годин на добу.
показати весь коментар
25.06.2024 12:59 Відповісти
Солом'янка
показати весь коментар
24.06.2024 19:00 Відповісти
МІняю твою київську квартиру на хату в селі . Позитив - бонусом отримуєш 0.6 га приватної землі ,поки прополеш і обробиш - дивитися чи є електрика не буде бажання , добре якщо помитися захочеш (( А як серйозно - як такі як ти , "подуставші" , своїми срачами задовбали , біжи електростанцію ремонтуй !
показати весь коментар
24.06.2024 22:27 Відповісти
На Київщині те саме, В нас навіть графік той самий, що в Києві зробили. Тіьки в селах ще 1 каналізація і водопостачання від світла залежить. Повний триндець.
показати весь коментар
24.06.2024 23:25 Відповісти
Поки що замість "європеїзації" України отримали сомалізацію. Далі буде...
показати весь коментар
25.06.2024 11:39 Відповісти
24.06.2024 18:58 Відповісти
Брехлива вся система влади Єрмака-Зеленського.....
показати весь коментар
24.06.2024 19:01 Відповісти
Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки.

Станом на 10-00 ‎24.‎06.‎2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці і в місцях захищеного перебування. Також відсутній керівник ОПУ Єрмак.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показати весь коментар
24.06.2024 21:40 Відповісти
Керівництво Укренерго на гілляку! Чим менше брехунів при владі, тим краще життя в Україні.
показати весь коментар
24.06.2024 22:31 Відповісти

