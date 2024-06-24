Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility
Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 мільярдів євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету.
Від України угоду підписали голова Національного банку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко, сьогодні документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії, повідомляє пресслужба НБУ.
"Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 – 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility. Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з РФ", – зазначається у повідомленні.
У Нацбанку уточнили, що одразу після набуття чинності цією угодою Україна отримає від ЄС 1,9 млрд євро фінансування.
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.
Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.
24.06.2024 847 доба війни 84 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 24.06.2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки.(С)
Герус і аброхамія, з прокладками де?
Хіба країні є чим віддавати?
Дефолт був перед вторгненням..