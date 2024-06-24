Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility

Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 мільярдів євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету.

Від України угоду підписали голова Національного банку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко, сьогодні документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії, повідомляє пресслужба НБУ.

"Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 – 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility. Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з РФ", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку уточнили, що одразу після набуття чинності цією угодою Україна отримає від ЄС 1,9 млрд євро фінансування.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.