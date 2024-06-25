За рік роботи єдиний реєстр зброї наповнився на 60%
За перший рік роботи Єдиний реєстр зброї було наповнено приблизно на 60%. Відповідні темпи наповнення вищі, ніж раніше очікували у Міністерстві внутрішніх справ.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.
За його словами, в МВС розраховували, що для того, щоб можна було говорити про повноцінну роботу реєстру, потрібно три роки.
"Ми говорили, що... нам потрібно 3 роки, коли кожен громадянин, у якого є дозвіл на зброю, замінить свій дозвіл, ... і тільки після цього реєстр буде наповнений на 100%. Ми розрахували, що приблизно за перший рік у нас буде 40% наповнення, і далі таким чином ми будемо рухатися до 100%. Сьогодні ми можемо говорити в абсолютних цифрах, що вже дійшли до 60% наповнення реєстру", – заявив Тимченко.
За його словами, наразі у Єдиному реєстрі зброї є понад 450 тисяч зареєстрованих і облікованих власників зброї. Загалом в Україні їх близько 700 тисяч.
Читайте також: Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю
Якщо говорити про кількість зброї, то у ЄРЗ на сьогодні обліковано 650 тисяч одиниць зброї. Загалом на руках у громадян є 950 тисяч одиниць зброї.
Як уточнив Тимчекно, найпопулярнішими видами зброї на руках у громадян є мисливська, гладкоствольна і травматична зброя. Водночас відсоток тих, хто в Україні хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця.
Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль