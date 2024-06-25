За рік роботи єдиний реєстр зброї наповнився на 60%

За перший рік роботи Єдиний реєстр зброї було наповнено приблизно на 60%. Відповідні темпи наповнення вищі, ніж раніше очікували у Міністерстві внутрішніх справ.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

За його словами, в МВС розраховували, що для того, щоб можна було говорити про повноцінну роботу реєстру, потрібно три роки.

"Ми говорили, що... нам потрібно 3 роки, коли кожен громадянин, у якого є дозвіл на зброю, замінить свій дозвіл, ... і тільки після цього реєстр буде наповнений на 100%. Ми розрахували, що приблизно за перший рік у нас буде 40% наповнення, і далі таким чином ми будемо рухатися до 100%. Сьогодні ми можемо говорити в абсолютних цифрах, що вже дійшли до 60% наповнення реєстру", – заявив Тимченко.

За його словами, наразі у Єдиному реєстрі зброї є понад 450 тисяч зареєстрованих і облікованих власників зброї. Загалом в Україні їх близько 700 тисяч.

Читайте також: Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю

Якщо говорити про кількість зброї, то у ЄРЗ на сьогодні обліковано 650 тисяч одиниць зброї. Загалом на руках у громадян є 950 тисяч одиниць зброї.

Як уточнив Тимчекно, найпопулярнішими видами зброї на руках у громадян є мисливська, гладкоствольна і травматична зброя. Водночас відсоток тих, хто в Україні хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця.

Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.