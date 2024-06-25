Українські підприємства за рік заробили майже 864 мільярди. Це рекорд за останні 10 років

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав понад 863,8 млрд. Грн. Це найкращий показник в останні 10 років.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

Так, прибутковими були 71% суб’єктів господарювання, які загалом заробили 1,34 трлн грн, збитковими відповідно – 29% із від’ємним результатом у 476,2 млрд грн.

Зазначається, що позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки. Збитковим виявився лише сектор освіти.

"Натомість це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що наші підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами – усе гаразд", – наголосив Гетманцев.

По-перше, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн), зазначив нардеп.

Фінансовий результат усього реального сектора загалом становив 410,5 млрд грн. Зокрема, торгівля – 177,2 млрд грн, промисловість –118,2 млрд грн, сільське господарство – 63,8 млрд грн, транспорт, поштова і складська діяльність – 48,9 млрд грн, будівництво – 2,4 млрд грн.

"По-друге, у згаданих секторах реального сектору загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків – 386,2 млрд грн, і це 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств (у фінансового сектору – там також є збиткові з результатом у 13,5 млрд грн, і відсоток збитковості – 33,4%, але вклад у загальний результат усього 2,8%)", – підкреслив депутат.

За його словами, рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: наприклад, у сфері культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю – 39,6%, освіті – 36,8%, готельно-ресторанному господарстві – 36,2%, професійній та науково-технічній діяльності – 32,5%, ІТ – 31,3%, будівництві – 31%.

"Тобто десятирічний рекорд "витягнули" переважно фінустанови, які "конвертували у результат" ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше.