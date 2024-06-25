Українські підприємства за рік заробили майже 864 мільярди. Це рекорд за останні 10 років
Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав понад 863,8 млрд. Грн. Це найкращий показник в останні 10 років.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.
Так, прибутковими були 71% суб’єктів господарювання, які загалом заробили 1,34 трлн грн, збитковими відповідно – 29% із від’ємним результатом у 476,2 млрд грн.
Зазначається, що позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки. Збитковим виявився лише сектор освіти.
"Натомість це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що наші підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами – усе гаразд", – наголосив Гетманцев.
По-перше, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн), зазначив нардеп.
Фінансовий результат усього реального сектора загалом становив 410,5 млрд грн. Зокрема, торгівля – 177,2 млрд грн, промисловість –118,2 млрд грн, сільське господарство – 63,8 млрд грн, транспорт, поштова і складська діяльність – 48,9 млрд грн, будівництво – 2,4 млрд грн.
"По-друге, у згаданих секторах реального сектору загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків – 386,2 млрд грн, і це 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств (у фінансового сектору – там також є збиткові з результатом у 13,5 млрд грн, і відсоток збитковості – 33,4%, але вклад у загальний результат усього 2,8%)", – підкреслив депутат.
За його словами, рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: наприклад, у сфері культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю – 39,6%, освіті – 36,8%, готельно-ресторанному господарстві – 36,2%, професійній та науково-технічній діяльності – 32,5%, ІТ – 31,3%, будівництві – 31%.
"Тобто десятирічний рекорд "витягнули" переважно фінустанови, які "конвертували у результат" ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали", – підсумував Гетманцев.
Як повідомлялося, упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше.
Тобто? Країна заробила на маржі від продажу товарів майже стільки ж, скільки на виробництві цих товарів, від машинобудування до сільськогосподарської продукції! Дійсно, за 10 років такого ще не було! Бо це жопа, рекордна жопа! А для Зе - лених виявляється досягнення!
Але думаю зеЛОХторату зайде)
Я так розумію, "фінустанови" "конвертували у результат" маржу між ціною продажу валюти і фіксованим курсом НБУ, який відмінили тільки у кінці року. Ось і все чудо.
Також, маємо падіння гривні у два рази. При курсі 50-60грн будемо мати чергові рекордні надходження.