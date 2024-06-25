БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 126 28

Українські підприємства за рік заробили майже 864 мільярди. Це рекорд за останні 10 років

данило,гетманцев

Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік склав понад 863,8 млрд. Грн. Це найкращий показник в останні 10 років.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

Так, прибутковими були 71% суб’єктів господарювання, які загалом заробили 1,34 трлн грн, збитковими відповідно – 29% із від’ємним результатом у 476,2 млрд грн.

Зазначається, що позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторах економіки. Збитковим виявився лише сектор освіти.

"Натомість це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що наші підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами – усе гаразд", – наголосив Гетманцев.

По-перше, понад 40% загального здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність, переважно банківський сектор (346,5 млрд грн), зазначив нардеп.

Фінансовий результат усього реального сектора загалом становив 410,5 млрд грн. Зокрема, торгівля – 177,2 млрд грн, промисловість –118,2 млрд грн, сільське господарство – 63,8 млрд грн, транспорт, поштова і складська діяльність – 48,9 млрд грн, будівництво – 2,4 млрд грн.

Читайте також: Лідери добувної промисловості України збільшили доходи на 13%. Хто заробив найбільше

"По-друге, у згаданих секторах реального сектору загальний від’ємний фінансовий результат тих, хто зазнав збитків – 386,2 млрд грн, і це 81,1% від сукупного показника збиткових підприємств (у фінансового сектору – там також є збиткові з результатом у 13,5 млрд грн, і відсоток збитковості – 33,4%, але вклад у загальний результат усього 2,8%)", – підкреслив депутат.

За його словами, рівень збитковості у багатьох секторах залишається високим: наприклад, у сфері культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств, операціях з нерухомістю – 39,6%, освіті – 36,8%, готельно-ресторанному господарстві – 36,2%, професійній та науково-технічній діяльності – 32,5%, ІТ – 31,3%, будівництві – 31%.

"Тобто десятирічний рекорд "витягнули" переважно фінустанови, які "конвертували у результат" ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали", – підсумував Гетманцев.

Як повідомлялося, упродовж 2023 року лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній роком раніше.

Автор: 

доходи (496) Держстат (1450) Гетманцев Данило (541)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Невпинно зростає процент жирів у маслі.Майже всі сидять в глибокій дупі,а в цих перемога за перемогою...
показати весь коментар
25.06.2024 11:03 Відповісти
+7
Фінансовий результат усього реального сектора загалом становив 410,5 млрд грн. Зокрема, торгівля - 177,2 млрд грн, промисловість -118,2 млрд грн, сільське господарство - 63,8 млрд Джерело: https://biz.censor.net/n3496461
Тобто? Країна заробила на маржі від продажу товарів майже стільки ж, скільки на виробництві цих товарів, від машинобудування до сільськогосподарської продукції! Дійсно, за 10 років такого ще не було! Бо це жопа, рекордна жопа! А для Зе - лених виявляється досягнення!
показати весь коментар
25.06.2024 11:25 Відповісти
+5
показати весь коментар
25.06.2024 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отакої!!!
показати весь коментар
25.06.2024 11:00 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 11:03 Відповісти
КУ!
показати весь коментар
25.06.2024 13:18 Відповісти
Невпинно зростає процент жирів у маслі.Майже всі сидять в глибокій дупі,а в цих перемога за перемогою...
показати весь коментар
25.06.2024 11:03 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 11:06 Відповісти
А якщо в валюті?
показати весь коментар
25.06.2024 11:05 Відповісти
Зеблевота рапортует об очередном рекордном надое.
показати весь коментар
25.06.2024 11:18 Відповісти
Це брехня з метою подовше пропаразитувати біля влади і тим часом ДОрозікрасти Україну, дати кацапам добити економіку, енергетику, інфраструктуру, погубити Армію. А згодом підписати т.з. "мирну угоду" (читай - капітуляцію). Брехнєйша брехня.
показати весь коментар
25.06.2024 11:24 Відповісти
Фінансовий результат усього реального сектора загалом становив 410,5 млрд грн. Зокрема, торгівля - 177,2 млрд грн, промисловість -118,2 млрд грн, сільське господарство - 63,8 млрд Джерело: https://biz.censor.net/n3496461
Тобто? Країна заробила на маржі від продажу товарів майже стільки ж, скільки на виробництві цих товарів, від машинобудування до сільськогосподарської продукції! Дійсно, за 10 років такого ще не було! Бо це жопа, рекордна жопа! А для Зе - лених виявляється досягнення!
показати весь коментар
25.06.2024 11:25 Відповісти
Круто! А якшо гривня ще впаде в два-три рази, то цей показник ще більше покращиться. В Зімбабве он, поки в них ще була своя валюта, підприємства в гаражах квінтільони заробляли. Так шо в України є на кого рівнятися.
показати весь коментар
25.06.2024 11:30 Відповісти
може ці статисти гривню зплутали з зімбабвійським доларами чи монгольськими тугриками...офшори бл.
показати весь коментар
25.06.2024 11:37 Відповісти
А шо, торговля уже относится к реальному сектору экономики?!! :/
показати весь коментар
25.06.2024 11:39 Відповісти
Ура ура, в жопе дыра (с)
показати весь коментар
25.06.2024 12:02 Відповісти
о чергова ПЕРЕМОГА, чергова ПОТУЖНА перемога я так розумію і над ненависним Порошенком...... Тільки от не розумію чому країна опускається у все більшу катастрофу?
Але думаю зеЛОХторату зайде)
показати весь коментар
25.06.2024 12:13 Відповісти
..а можно огласить перечень счастливчиков??? 95-й квартал тоже там??
показати весь коментар
25.06.2024 12:31 Відповісти
гетьманцев - зелёная крыса
показати весь коментар
25.06.2024 12:36 Відповісти
І Гетьманців у ЦЬОГО навчився і почав всяку гидоту нюхати ... таке меле!
показати весь коментар
25.06.2024 12:41 Відповісти
У нашої влади як на рашці Вперше в історії, потужно і ну дуже аналоговнетно
показати весь коментар
25.06.2024 12:54 Відповісти
Ха-ха практично заробили ті, хто нічого не виробляє. Промисловість і сільське господарство в глибокій дупі
показати весь коментар
25.06.2024 13:46 Відповісти
Будівництво заробило всього 2,4 млрд. або 0,2 %. Які ще потрібні докази, щоб довести справедливість терміну "велике крадівництво"?
показати весь коментар
25.06.2024 13:50 Відповісти
> ...фінустанови... "конвертували у результат" ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали

Я так розумію, "фінустанови" "конвертували у результат" маржу між ціною продажу валюти і фіксованим курсом НБУ, який відмінили тільки у кінці року. Ось і все чудо.

Також, маємо падіння гривні у два рази. При курсі 50-60грн будемо мати чергові рекордні надходження.
показати весь коментар
25.06.2024 13:51 Відповісти
Це рекорд інфляції - якщо правду хочеш донести, а якщо треба *зробити всіх ще раз* то нормально
показати весь коментар
25.06.2024 14:12 Відповісти
Неймовірна наглість. Діяч гетьманцев називає ''промисловістю'' банки? За міжнародними стандартами діяльність банків не відноситься до реального сектору економіки. Схоже, величезні доходи банків пов'язані з ''наварами'' на українських боргових зобов'язаннях, а страхових - на страхуванні і перестрахуванні ризиків по цим операціям. І він це чудово знає. Промисловість, сільгосподарство і будівельна галузь - ось чесна картина нашої ситуації. Він реально знущається з країни. І ще чекає від мінфіну радикальних пропозицій по збільшенню податків. Гнида.
показати весь коментар
25.06.2024 14:16 Відповісти
Ермак это корень всей корупции в Украине и крыша регианалов (опзж, видновлення Украины) вместе с Татаровым, Портновым, Шурмой, Арахамией, Кравцем и Левочкиным. После обмена Медведчука, у бизнес партнера Ермака Колюбаева появилась доля в застройщике Медведчука Энсо, которая должна была пойти в казну, и другие активы опзж. Сюда можно добавить лояльность правоохранительных органов которые под ОП к главе Киевгорстроя Кушниру который умножил с женой холдинг на ноль, Резникову, Резниченко, Хланте, Трухину, Баканову, Князеву, и оставили правки Лозового. А то что экономику Украины умножает на ноль Гетманцев который обслуживал и работал на Сивковича это нонсенс
показати весь коментар
25.06.2024 15:55 Відповісти
Гетманцев - что с отменой налогов и пошлин на аккумуляторы, солнечные панели, электростанции и др альтернативные источники питания для Украинцев? Ведь осень и зима будут тяжёлые для нашей энергосистемы. Или только работаешь по умножению экономики Украины на ноль и тянешь время по команде Сивковича и Портнова?
показати весь коментар
25.06.2024 15:56 Відповісти
за 2,5 года цены поднялись втрое.
показати весь коментар
26.06.2024 04:06 Відповісти
Звісно є пібприємства які працюють і розвиваються, багато що нового почали виробляти, не всі в війну біднішають, он скільки всього відкрилося нового на місцях старих
показати весь коментар
26.06.2024 12:49 Відповісти
От і результати від грантів дають про себе значи, чимало компаній за останні роки вийшло на ринок, тому не дивуюся
показати весь коментар
26.06.2024 13:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 