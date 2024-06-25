"Форс-мажор": Фінляндія відмовиться від скрапленого газу з Росії завдяки новим санкціям ЄС

Фінська компанія Gasum припинить імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії після запровадження останнього пакету санкцій ЄС.

В компанії пояснили, що затверджений Радою ЄС у понеділок 14-й пакет санкцій проти Росії містить заборону на імпорт скрапленого природного газу з РФ через термінали, які не підключені до газової мережі ЄС. Ця заборона набуде чинності з 26 липня.

"Ухвалені ЄС санкції не дозволяють Gasum розірвати угоду з "Газпром експортом", але є форс-мажором щодо закупівлі або імпорту російського СПГ на позамережевих терміналах. Gasum дотримується всіх санкцій, запроваджених ЄС, і з 26 липня не закуповуватиме та не імпортуватиме російський СПГ", – наголошується у повідомленні компанії.

Читайте також: Фінляндія першою в Євросоюзі почала видобувати уран. Зараз країна купує ядерне паливо в Росії.

Як повідомлялося, у травні 2022 року фінська компанія Gasum не погодилася з вимогою російського "Газпрому" здійснювати оплату за газ у рублях, відмовилася від переходу на рублеві платежі та подала позов до міжнародного арбітражу. Після того, російська компанія припинила постачання газу до країни.

Водночас фінська компанія зберегла контракти на імпорт скрапленого газу з РФ. Санкцій щодо імпорту російського газу ЄС не запроваджував.

При цьому LNG-термінал у порту фінського міста Уура, куди надїодить російський газ, на 51% належить російській компанії "Новатек", пов'язаній із підсанкціонованими російськими олігархами Леонідом Міхєльсоном та Геннадієм Тимченком. Решта 49% належать російському "Газпрому".