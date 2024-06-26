У Києві обмежать рух вантажівок через спеку із завтрашнього дня
Із 27 червня до 1 липня у Києві запровадять обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку.
Заборона руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн діятиме із 10:00 до 22:00, повідомили у пресслужбі КМДА.
У міській адміністрації пояснили, що у ці дні очікується підвищення температури повітря вище +28ºС, за таких умов вантажівки можуть пошкодити дорожнє покриття.
Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.
Нагадуємо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".
Будь ласка, зачекайте...
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