У Києві обмежать рух вантажівок через спеку із завтрашнього дня

Із 27 червня до 1 липня у Києві запровадять обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку.

Заборона руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн діятиме із 10:00 до 22:00, повідомили у пресслужбі КМДА.

У міській адміністрації пояснили, що у ці дні очікується підвищення температури повітря вище +28ºС, за таких умов вантажівки можуть пошкодити дорожнє покриття.

Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.

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Нагадуємо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".