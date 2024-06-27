"Укрзалізниця" отримала ліцензію залізничного вантажного перевізника у Польщі

Українська компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Зокрема, відповідну ліцензію отримали в Польщі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів", – наголосив голова правління компанії Євген Лященко.

Очікується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника зосередить увагу на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

Зазначається, що у такий спосіб польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення "від дверей до дверей" та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435 мм (євроколія), і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.

Повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.

Нагадаємо, польська дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" – Ukrainian Railways Cargo Poland – розпочала свою роботу на початку серпня 2023 року.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за січень-травень перевезла 75,4 млн тонн вантажів, що на 30% більше аналогічного періоду 2023 року. Експортні перевезення за звітний період зросли на 57% – до 38 млн тонн.

Раніше повідомлялося що за чотири місяці "Укрзалізниця" на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів.