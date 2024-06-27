Поліція прийшла з обшуками до німецьких автодилерів – розслідують продаж елітних автівок у Росію

В автосалонах німецької землі Рейнлайд-Пфальц 26 червня відбулись обшуки у справі про можливе незаконне вивезення розкішних автомобілів до Росії через треті країни.

За повідомленням митного слідчого управління в Ессені, понад 60 слідчих і кілька прокурорів вилучили "численні докази" в кількох приватних і офісних приміщеннях незалежних автодилерів у місті Гермерсгайм, повідомляє Європейська правда із посиланням на німецьке видання Tagesschau.

Автодилерів підозрюють у тому, що у 190 випадках вони незаконно вивозили з Німеччини та ввозили до Росії переважно дорогі автомобілі. Це порушує ембарго, запроваджене Євросоюзом через повномасштабний напад Росії на Україну.

Слідчі вважають, що німецькі автодилери декларували експорт автомобілів до сусідніх із Росією країн, таких як Казахстан, Киргизстан, Білорусь і Туреччина, тому отримували дозвіл на їхній продаж за кордон. Але фактично автівки опинялися в Росії.

У межах розслідування правоохоронці Німеччини наклали арешт на активи на загальну суму 4,5 мільйона євро, зокрема заарештували кілька рахунків одного з головних обвинувачених, а також вилучили готівку "на значну суму".

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Про слідчі дії у справі про продаж люксових авто в Росію раніше повідомляли в іншій німецькій землі – Північному Рейні-Вестфалії.

Як повідомялося, продаж автомобілів до Росії заборонений 11 пакетом санкцій Європейського Союзу, який набув чинності у червні 2023 року.