За чотири місяці Україна імпортувала понад 100 тисяч авто. Із яких країн поставляють найбільше

Упродовж січня-квітня 2024 року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів – і вживаних, і нових. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1,54 млрд.

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Загалом десятка країн постачальників легкових авто в Україну має такий вигляд:

Німеччина – 23 608 одиниць;

США – 19 289 од.;

Китай – 12 044 од.;

Японія – 12 009 од.;

Корея – 6 170 од.;

Франція – 5 900 од.;

Словаччина – 5 878 од.;

Мексика – 5 240 од.;

Велика Британія – 5 149 од.;

Чехія – 5 071 од.

Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86,59 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.