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За чотири місяці Україна імпортувала понад 100 тисяч авто. Із яких країн поставляють найбільше

авто

Упродовж січня-квітня 2024 року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів – і вживаних, і нових. Загальна митна вартість цих авто становила понад $1,54 млрд.

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Загалом десятка країн постачальників легкових авто в Україну має такий вигляд:

  • Німеччина – 23 608 одиниць;
  • США – 19 289 од.;
  • Китай – 12 044 од.;
  • Японія – 12 009 од.;
  • Корея – 6 170 од.;
  • Франція – 5 900 од.;
  • Словаччина – 5 878 од.;
  • Мексика – 5 240 од.;
  • Велика Британія – 5 149 од.;
  • Чехія – 5 071 од.

Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86,59 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

Автор: 

авто (4164) імпорт (2350)


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