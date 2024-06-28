Бурштинська ТЕС після обстрілів росіян не підлягає відновленню, – ОВА

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час обстрілів Росії, не підлягає відновленню.

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає ЕП.

Онищук нагадала, що росіяни атакували ТЕС понад 12 разів.

"Уже певний період часу ми вже розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", – сказала вона.

Онищук додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Місту вже погодили виділення шести котелень для соціальних об'єктів та населення.

На початку червня повідомлялося, що на Прикарпатті через значні руйнування, спричинені обстрілами військами Росії, робота Бурштинської ТЕС у зимовий період опинилась під загрозою. Відтак, громада починає будувати котельні.

Обстріли Бурштинської ТЕС

Під час масованого ракетного обстрілу 10 жовтня 2022 року чотири російські ракети влучили в Бурштинську ТЕС.

22 березня цього року російські удари пошкодили всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС.

Про Бурштинську ТЕС

Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Входить до складу АТ ДТЕК "Західенерго".