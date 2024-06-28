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Новини
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Відключення світла діятимуть завтра всю добу, незважаючи на вихідний, – "Укренерго"

світло

Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо", – закликали в компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Водночас, 28 червня, заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук говорила, що попри спеку та складну ситуацію в енергосистемі, на вихідних можуть обійтися без відключень світла.

"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", – сказала вона.

Але Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".

"Ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", – додала урядовиця.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

Автор: 

електроенергія (4278) Укренерго (2015) відключення світла (603)


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Топ коментарі
+6
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28.06.2024 18:37
+5
Вже самі не знають, що вигадати. Різниці у відключеннях між повноцінним робочим днем, державним святом, та вихідним днем тупо не має. Таке явище фізично неможливе і єдиний можливий варіант це штучний дефіцит. Бо інакше б в понеділок був один графік, у день Конституції - інший, та на вихідний день ще інший. А тут на весь тиждень один графік як під копірку.
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28.06.2024 20:04
+3
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28.06.2024 22:02
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28.06.2024 18:37 Відповісти
Відключення світла населенню по команді Єрмаком до Укренерго - найефективніше та ще й дешево для рф - щоб примушувати до капітуляції
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28.06.2024 19:24 Відповісти
Вже самі не знають, що вигадати. Різниці у відключеннях між повноцінним робочим днем, державним святом, та вихідним днем тупо не має. Таке явище фізично неможливе і єдиний можливий варіант це штучний дефіцит. Бо інакше б в понеділок був один графік, у день Конституції - інший, та на вихідний день ще інший. А тут на весь тиждень один графік як під копірку.
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28.06.2024 20:04 Відповісти
Що керівництво Укренерго будуть казати, коли після перемоги їх поведуть на гілляку?
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28.06.2024 21:40 Відповісти
Для нашої влади після нашої перемоги доведеться вибирати собі каштан затишніше. Ось і скажіть мені, чи потрібно їм це?
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28.06.2024 22:22 Відповісти
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28.06.2024 22:02 Відповісти
Влада два роки поспіль продинамила енергетичний сектор і ми знов без світла.Ушльопки.
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29.06.2024 06:37 Відповісти
...і за дивним збігом,власником Укренерго чи чогось подібного,став головний режисер 95-кварталу....
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29.06.2024 10:20 Відповісти
Як співала Ірина Білик - ТАК ПРОСТО
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29.06.2024 15:40 Відповісти
Елементарна стистика. Хто за ньго голосував,враховуючи тих, хто не прийшли, відсоток, у другому турові.
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30.06.2024 10:38 Відповісти
Та нехай вимикають цю електрику . Головне, що зараз життя не таке погане, як за Порошенка.

Чи я неправий, "мудрий нарід-суїціднік73%"?
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29.06.2024 19:15 Відповісти
Я окоюваю. Тебя народ за своё бабло поставил на такую должность. Оклад наверняка под 100 000, плюс премии. оздоровительные и прочее. А ты гнида такое нам речешь. Нах тогда ты нам тогда нужен?
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30.06.2024 10:33 Відповісти
Хужє ні будіт, гаварілі ані і голосавалі за зе
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30.06.2024 17:08 Відповісти

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