Україна отримає від ЄС грантів на 5,3 мільярда євро. Кабмін затвердив угоду

Кабінет Міністрів затвердив Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках програми Ukraine Facility на загальну суму 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 червня, а підписати угоду планують наступного тижня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом бюджетна підтримка в рамках першої складової програми Ukraine Facility, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Зокрема, у 2024 році український уряд сподівається отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Наступний платіж за програмою Україна очікує після підписання відповідних угод та виконання індикаторів за другий квартал 2024 року. За результатами звіту планується надходження 4,11 млрд євро макрофінансової підтримки, з яких 1,5 млрд євро буде грантовими коштами.

"За цими траншами стоїть ще чимало роботи, яка нас чекає. Сьогодні на засіданні Уряду також були виконанні ще 2 індикатори на 2 квартал 2024 року: прийнято Національну стратегію протимінної діяльності до 2030 року та схвалено Бюджетну декларацію на 2025–2027 роки. Загалом до 2027 року маємо виконати 151 індикатор за 69 напрямами реформ", – зауважила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, Україна вже отримала від ЄС в рамках Ukraine Facility 7,9 млрд євро, у тому числі 1,9 млрд євро надійшли 27 червня.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану.