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Ворог за добу атакував майже 130 об’єктів інфраструктури

одеса,обстріл

Упродовж доби 28 червня російські військові обстріляли територію 13 областей України.

Про це свідчать дані Міністерства оборони, передає Military Media Center.

Зазначається, що загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 110 населених пунктів та 129 об’єктів інфраструктури.

Крім того, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

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Як повідомлялося, Україна цього року потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення. Зокрема, це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.

Автор: 

Міноборони (975) обстріл (84) інфраструктура (227)


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