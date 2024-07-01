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Новини
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Євросоюз посилить контроль за імпортом меду з України

мед

Від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, можуть ввозитися до Європейського союзу, лише якщо вони відправляються, отримані або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що мед та інші продукти бджільництва все частіше стають предметом шахрайства та фальсифікації, зокрема внаслідок додавання сторонніх цукрів.

За даними Єврокомісії, за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46% вантажів були виявлені ті або інші невідповідності, а 57% експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.

Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають за місяць звернутися до територіального органу відомства для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною.

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Як повідомлялося, Україна у 2023 році експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на $213 мільйонів, що на 40% більше, ніж у 2022 році.

Автор: 

Євросоюз (5190) Держпродспоживслужба1 (339) мед (13)


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Топ коментарі
+7
Краще б свій мед перевірили!! Контролери хрінові! Краще Українських виробників ніде не знайдете!!!!
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01.07.2024 14:53
+4
ну так, у ЄС не споживають мед, який зригнули хворі українські бджоли. Тому кожній матці треба мати санітарну книжку.
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01.07.2024 14:55
+3
єто ніправільний мєд
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01.07.2024 14:59
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Краще б свій мед перевірили!! Контролери хрінові! Краще Українських виробників ніде не знайдете!!!!
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01.07.2024 14:53 Відповісти
Ющер зуба за це дає.
До речи, хтось зна де зараз цей ку ..ів бджоляр мешкає з синами призивного віку?
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01.07.2024 14:59 Відповісти
Там де й Гройсман. І таких легіон.
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01.07.2024 15:09 Відповісти
Якось тумано
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01.07.2024 15:16 Відповісти
Тримають тил на своїх плечах )))
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01.07.2024 16:28 Відповісти
на пасіці....
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01.07.2024 15:24 Відповісти
А вона де? Невже у Безрадичах? Я в це не повірю.
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01.07.2024 15:51 Відповісти
жодного танка з боксу! - памьятаємо да...
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01.07.2024 15:56 Відповісти
Так це бабка Юля казала у 2014 році. І не з боксу, а з казарми.
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01.07.2024 15:59 Відповісти
А цей поцоватий селюк- бджоляр, шо привів до влади петушару Янека, і у 2014 році заховався. З виводком своіх виб...кив.
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01.07.2024 16:13 Відповісти
саме так і говорять зелені - це порох привів кловуняру,
це він за кожного з вас голосував - бюлетень, з рук видергував
а ви точна не причому....
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01.07.2024 16:27 Відповісти
Ні, паяца Вальоду привели СМИ ахметових та коломойских. А стадо зелених баранів тупо шло у напрямку якій їм всказували мосейсучки.
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01.07.2024 17:12 Відповісти
ну і хто тут селюк?
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01.07.2024 16:35 Відповісти
Як хто? Ющенко.
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01.07.2024 17:13 Відповісти
ну нехай буде Ющенко,
взагалі то думав що ви..
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01.07.2024 17:16 Відповісти
Ви помилялись, я у четвертом поколінні киянін. На Евбазе народився.
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01.07.2024 17:18 Відповісти
мо орден якийсь?
за евбаз!
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01.07.2024 17:20 Відповісти
Район такій. Галіцький ринок там ранійше був.
Лехаим!
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01.07.2024 17:24 Відповісти
і вам добра, впевнені шо треба було обозначюватися?
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01.07.2024 17:26 Відповісти
Дякую. Навзаєм. У чому самє обозначуватись?
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01.07.2024 17:49 Відповісти
от така от разоцяровашка вийшла...
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01.07.2024 16:50 Відповісти
Та ви не звертайте увагу, ну розчарувалися, з кім не бува. Це пройде.
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01.07.2024 17:15 Відповісти
та я і не звертаю, з шо це ви собі в голову взяли?
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01.07.2024 17:18 Відповісти
Ну і добре, а то мені здалося.
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01.07.2024 17:19 Відповісти
ну так, у ЄС не споживають мед, який зригнули хворі українські бджоли. Тому кожній матці треба мати санітарну книжку.
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01.07.2024 14:55 Відповісти
Рольники вже на кордоні?
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01.07.2024 14:55 Відповісти
єто ніправільний мєд
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01.07.2024 14:59 Відповісти
його носять неправильні бджоли...
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01.07.2024 15:25 Відповісти
У нас на базарах є і справжній мед і "циганський"
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01.07.2024 15:00 Відповісти
впевнений, якщо україна захоче постачати метанову кислоту в ЄС, то з нас будуть вимагати паспорти на кожний мурашник.
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01.07.2024 15:06 Відповісти
Пам'ятаю, як в лихі 90-ті в моєму під'їзді одна жінка здавала квартиру молдаванам. Потім вони почали вночі грюкати, стукати, якийсь запах неприємний з квартири почав йти на стояк. Вирішили з сусідом завітати до них, що вони там вночі роблять. Виявилось, що варили мед із цукру. Вдень торгували на ринку, а вночі медок варили
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01.07.2024 15:08 Відповісти
Шоб купити мед, який справді біоактивний,
треба звертатися до чесних бджолярів,
які не підгодовують бджіл цукром і не продають мед
під палючим сонцем.
Такий мед хіба що у випічку, де користі з нього нема.
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01.07.2024 16:05 Відповісти

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