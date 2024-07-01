Євросоюз посилить контроль за імпортом меду з України

Від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, можуть ввозитися до Європейського союзу, лише якщо вони відправляються, отримані або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що мед та інші продукти бджільництва все частіше стають предметом шахрайства та фальсифікації, зокрема внаслідок додавання сторонніх цукрів.

За даними Єврокомісії, за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46% вантажів були виявлені ті або інші невідповідності, а 57% експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.

Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають за місяць звернутися до територіального органу відомства для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною.

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Як повідомлялося, Україна у 2023 році експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на $213 мільйонів, що на 40% більше, ніж у 2022 році.