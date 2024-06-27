Експорт українських макаронних виробів зріс на третину. Де купували найбільше

У 2023 році Україна експортувала близько 24 тис. тонн макаронних виробів на загальну суму майже $53 млн, що на третину більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту із посиланням на дані Державної митної служби.

"Поточний рік продовжує минулорічну позитивну тенденцію – за перший квартал наш експорт макаронних виробів збільшився наполовину відносно січня-березня 2024 року, складаючи 8 тис. т вартістю $17 млн. Головними покупцями українських виробів з тіста зараз виступають Німеччина, Велика Британія та Румунія, спільна частка яких дорівнює 43% у грошовому виразі", – йдеться у повідомленні.

У 2023 році головним закордонним ринком продажів українських макаронних виробів став Євросоюз, звідки отримано доходи в розмірі близько $43 млн, тобто 4/5 від загальних.

Найбільшим попитом українські вироби з тіста користувались у Німеччині (4,6 тис. тонн), Румунії (3,1 тис. тонн), Молдові (3 тис. тонн), Польщі (2 тис. тонн), Латвії (1,5 тис. тонн), Великій Британії (1,4 тис. тонн), Литві (1,4 тис. тонн) і Болгарії (1,1 тис. тонн).

Також серед споживачів є представники й інших географічних регіонів, зокрема Ізраїль, США, Буркіна-Фасо, Палестина, Ірак.

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В структурі продажів за кордон виробів з тіста у 2023 році виділялись наступні позиції: продукти без начинки – 2,2 тис. тонн, макаронні вироби з різними начинками – 4 тис. тонн, а також інші, зокрема вермішель швидкого приготування – 17,5 тис. тонн.

Як повідомлялося, експорт українських хлібобулочних кондитерських виробів зріс на 40%.