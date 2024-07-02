Санкції працюють: Доходи російських компаній впали на третину

Загальні доходи російських компаній в 2023 році впали на 36% – до 814 трлн рублів. При цьому в перший рік повномасштабної війни проти України показник вперше перевищив квадрильйон і склав 1267 трлн рублів.

Про це свідчать дані аналітичного порталу російської Федеральної податкової служби, передає The Moscow Times.



Зазначається, що скорочення доходів організацій минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями. Зокрема, компаніям потрібно розбудовувати логістичні та виробничі процеси, пояснив генеральний директор ДК "Техзор" Андрій Бородкін.

Водночас через те, що інфраструктура економічних відносин російського бізнесу з так званими "дружніми країнами" не була достатньо розвинена, це вимагало побудови нових торговельно-фінансових зв'язків.



Проте економісти вважають загальну ситуацію з рентабельністю компаній доволі позитивною. Показники виявилися на рівні 2019-го, що, за їх словами, можна вважати демонстрацією стійкості.

Зокрема, деякі галузі перейшли з розряду стабільно нерентабельних до рентабельних, зокрема машинобудування. Це безпосередньо пов'язано з війною в Україні та держоборонзамовленням, а також з імпортозаміщенням.

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Водночас, як повідомлялося, президенту РФ Путіну все важче позичати гроші на війну. Зокрема, російський Мінфін провалив план розміщення облігацій у рублях.