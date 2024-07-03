Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця вересня

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили можливість продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження "транспортного безвізу" з Норвегією.

"Ми домовились з Норвегією про продовження попередньої Угоди, розраховуємо що незабаром термін "транспортного безвізу" буде пролонгований. Лібералізація перевезень допоможе Україні не лише збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватись у європейську та світову транспортну систему", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас авто.

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Уперше про "транспортний безвіз" Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із норвезькими колегами у серпні минулого року – до 30 червня 2024 року.

Загалом українським перевізникам доступний "транспортний безвіз" з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Україні вдалось домовитись про лібералізацію вантажних перевезень ще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.