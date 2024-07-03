Україна сьогодні планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії

Упродовж доби, 3 липня, Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 34 263 МВт-год. та з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Це рекордний показник.

Водночас експорту електроенергії не передбачається.

Як додали в "Укренерго", також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання електроенергї з сусідніх європейських країн.

Нагадаємо, що сьогодні обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень з 13:00 до кінця доби.

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Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.