БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 947 9

Україна сьогодні планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії

електроенергія

Упродовж доби, 3 липня, Україна очікує на рекордний обсяг імпорту електроенергії з європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 34 263 МВт-год. та з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Це рекордний показник.

Водночас експорту електроенергії не передбачається.

Як додали в "Укренерго", також сьогодні у вечірні години планується аварійне постачання електроенергї з сусідніх європейських країн.

Нагадаємо, що сьогодні обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень з 13:00 до кінця доби.

Читайте також: В "Укренерго" пообіцяли, що ситуація з обмеженнями світла покращиться у серпні

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Автор: 

імпорт (2356) електроенергія (4285) Укренерго (2018)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може експортувати, бо українці сидять по 12-14 годин без електрики !!! де електрика зебіли ???



показати весь коментар
03.07.2024 13:12 Відповісти
ну в реальности экспорт в Румынию есть. Но и импорт с Молдавии, Венгрии и Словении достаточно большой. Ахметов скотина не хочет ничего восстанавливать, ну и слава Богу что будет конец его корпорации дтэк
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=03.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
показати весь коментар
03.07.2024 13:23 Відповісти
Ніякого імпорту ні в яку країну не має, то на що Ви вказуєте технологічний переток електроенергії.
показати весь коментар
03.07.2024 15:58 Відповісти
в левой колоночке поклацай. у людей что то с мозгами
показати весь коментар
03.07.2024 17:07 Відповісти
Експорт/імпорт електроенергії може відбутися лише коли укладені відповідні контракти, в інших випадках то технологічний переток або аварійна допомога від сусіднього системного оператора.
показати весь коментар
03.07.2024 19:34 Відповісти
Надо перевешать всех этих политических деятелей которые в наглую продали всю энергетическую систему и облэнерго Ахметову наплевав на антимонопольное законодательство.
показати весь коментар
03.07.2024 13:29 Відповісти
енергетику, в руки ахметки поступово ваідавали давно ще з часів кучми і ялинковича, між ними ще "найчесніша", "найбідніша" баба юля була ...
показати весь коментар
03.07.2024 13:50 Відповісти
Одні зелені бариги весело пхають в кишені вкрадені на захисті гроші, інші радісно повторюють рашистські фейки про експорт електрики, ігноруючи перетоки та загальний баланс електрики і теж поповнюють кишені грошима з Кремля.
Одні лише нормальні українці сидять годинами без електрики і сумно дивляться на цей шабаш.
показати весь коментар
03.07.2024 13:35 Відповісти
А нічого, що на третині території дощі?
показати весь коментар
03.07.2024 18:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 