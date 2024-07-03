"Укрзалізниця" витратить понад $200 мільйонів на придбання газових електростанцій

Державна "Укрзалізниця" планує інвестувати 215 млн євро на придбання газових електростанцій загальною потужністю 250 МВт.

У цю суму не входять витрати на їх встановлення, пише українська редакція Forbes.

Гроші на проєкт державна компанія планує залучити через гранти і міжнародну фінансову допомогу.

Наразі "Укрзалізниця" веде перемовини з кількома всесвітньо відомими виробниками, які зможуть поставити газопоршневі установки потужністю 1, 2, 5 та 10 МВт впродовж 3-4 місяців. Перші установки потужністю 10 МВт планують ввести в експлуатацію до початку зимового періоду.

Компанія обрала 20 майданчиків по всій країні, де будуть встановлені станції. Триває оформлення правовстановлюючих документів та технічних умов на приєднання до мережі.

До 50% генерації "Укрзалізниця" планує використовувати на свої потреби, не менше 50% – віддавати в ринок. Також планують надавати послуги на ринку допоміжних послуг.

Окупність проєкту "УЗ" оцінює у приблизно п’ять років за оптимістичним сценарієм. За максимально консервативними підрахунками – до 10 років.

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Як повідомлялося, для реалізації цього проєкту "Укрзалізниця" створила окрему компанію – "УЗ Енерго".

"Укрзалізниця" – єдиний оператор на українському енергоринку, через мережу якого можливо транспортувати електроенергію, якщо мережі НЕК "Укренерго" вийдуть з ладу. "Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю електромережі та обсягами перетоку.