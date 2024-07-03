Спека у Києві: На ярмарках заборонили продавати продукти, що швидко псуються
Із 3 липня у Києві заборонили продавати продуктів харчування, що швидко псуються, на продуктових сільськогосподарських ярмарках.
Рішення ухвалено через зростання середньодобової температури повітря, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації (КМДА).
Зокрема, заборонено продаж свіжого м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних виробів, живої та свіжомороженої риби, морепродуктів, молока, молочної продукції, яєць птиці, кондитерських виробів із кремом тощо.
"Персональну відповідальність за реалізацію такої продукції на ярмарках, що може спровокувати спалахи кишкових захворювань, покладено на голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств - організаторів ярмарків", – додали у КМДА.
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