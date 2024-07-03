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Спека у Києві: На ярмарках заборонили продавати продукти, що швидко псуються

мясо

Із 3 липня у Києві заборонили продавати продуктів харчування, що швидко псуються, на продуктових сільськогосподарських ярмарках.

Рішення ухвалено через зростання середньодобової температури повітря, повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації (КМДА).

Зокрема, заборонено продаж свіжого м’яса, м’ясопродуктів, ковбасних виробів, живої та свіжомороженої риби, морепродуктів, молока, молочної продукції, яєць птиці, кондитерських виробів із кремом тощо.

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"Персональну відповідальність за реалізацію такої продукції на ярмарках, що може спровокувати спалахи кишкових захворювань, покладено на голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств - організаторів ярмарків", – додали у КМДА.

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03.07.2024 22:36 Відповісти

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