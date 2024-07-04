"Укрзалізниця" планує запровадити нові тарифи на перевезення вантажів. Це принесе їй до 4 мільярдів гривень

АТ "Укрзалізниця" хоче до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року. Інакше "УЗ" не зможе завершити рік з прибутками.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив голова правління компанії Євген Лященко.

За його словами, на 2024 рік "Укрзалізниця" закладає не підвищення вантажних тарифів, а їхню гармонізацію.

"Це передбачає повну зміну моделі їхніх розрахунків. Так, ми хочемо значно спростити систему тарифоутворення, яка складається з п’яти різних класів та більш як 20 коефіцієнтів", – пояснив він.

Зокрема, серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє наші вагони.

Як наголосив Лященко, гармонізація тарифів може принести компанії додаткові 3-4 млрд грн до кінця року залежно від того, коли її погодить уряд.

Для бізнесу витрати сумарно можуть зрости на приблизно 7%. "Укрзалізниця" вже передала пропозицію тарифної реформи до Міністерства інфраструктури та очікує на відповідь.

Усі товари для перевезення "Укрзалізницею" поділяють на чотири групи: І клас – руда, вугілля, цемент; ІІ клас – зернові, сира нафта; ІІІ клас – чорні метали, металобрухт та нафтопродукти; решта, в тому числі будівельні матеріали, – позакласні.

Востаннє компанія індексовувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%.

Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2024 рік, він передбачає отримання компанією збитків на 12,6 млрд грн. В компанії планують їх покрити за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, який передбачає підвищення тарифів.