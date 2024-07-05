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Попит на вантажівки в Україні зростає. Лідери ринку

вантажівка

Упродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1198 авто. Це на 6% більше, ніж у травні та на 12% більше, ніж у червні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Також це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.

До п’ятірки лідерів серед марок на ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • Citroen – 291 одиниць;
  • Renault – 223;
  • MAN – 143;
  • Scania – 79;
  • Ford – 65.

Загалом із початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 6,2 тис. нових машин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у червні в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік,. Це вперше з початку року, коли попит на нові авто показав негативну динаміку у річному обчисленні.

Автор: 

авто (4177) вантажі (1323)


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